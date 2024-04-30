DEM Parti'den Bakan Tunç'a yanıt: Artık kayyum dönemi kapandı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Kapatılan partiler oldu, aynı yolu izlerse DEM Parti de aynı muameleyle karşılaşır" açıklamasına, "Artık kayyum dönemi kapandı. Van'da sizlere gereken ders verildi" yanıtını verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM Parti'yi hedef alan açıklamalara tepki gösteren Bakırhan, "31 Mart seçimlerinden hemen sonra yapmış olduğumuz ilk konuşmamızda herkesin halkın iradesine saygı göstermeye davet etmiştik. Van'da da bu çağrımızı yenilemiştik. Halkı karşısına alan, iradesini yok saydığı için bu seçimleri kaybedenler maalesef yine geçmişteki tehdit ve kirli kumpaslarla dolu dillerini konuşmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şöyle devam etti: "Bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi 'sandıktan çıkan sonuçlara saygı göstereceğiz' demişlerdi. Ama aradan geçen zamana bakılırsa 'Kürtler hariç' demek istedi sanırım. Kumpaslar, algı operasyonları yerel yönetimler üzerinden devam etmeye çalışılıyor. Tabi ki bu saldırıların yabancısı değiliz. Geleneğinden geldiğimiz partilerin tamamı benzer saldırılarla birçok defa karşı karşıya kaldı."

Tuncer Bakırhan, "Daha geçen günlerde bir kağıt toplayıcısı emekçinin deposundan MGK'ye ait bir belge ortaya çıktı. 90'lı yıllara ait faili meçhul cinayetlerin planlarını içeren bu belge de işte bunun kanıtı" diye konuştu.

KOBANİ VE TAHİR ELÇİ DAVASI MESAJI

Kobani Davası hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Eş Genel Başkanlarımız, partili yoldaşlarımız bir tweet yüzünden yargılanıyor. Özgürlükleri yerle bir edildi. Hukuk can çekişiyor" dedi.

Diyarbakır Barosu'nun eski Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada sanıkların beraatı yönünde mütaala verilmesine tepki gösteren Bakırhan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın caddesinde işlenen bir cinayetin failleri bulunamıyor. Tutuklananlar da savcı bey eliyle beraat ettirilmek isteniyor. Karıncayı görüntüleyebilenler bu katilleri bulamıyor. Uçan kuşu dahi mobeselerle gören Amed’in her karışını kontrol edenler Tahir Elçi’nin katillerini bulamadılar ya da bulmak istemiyorlar. Yetmiyor yargılananları da beraat ettirmek istiyorlar. Bu kararın takipçisi olacağız."

KAYYUM YANITI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Kapatılan partiler oldu, aynı yolu izlerse DEM Parti de aynı muameleyle karşılaşır" açıklamasına yanıt veren Bakırhan, "Sabah DEM Parti, akşam DEM Parti diyerek bize parmak sallıyorlar. Biz ne tehditlerinizden ne de algı operasyonlarınızdan korkarız. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adaletli sağlamakla görevli olması gerekenler kayyumlarla bizi tehdit ediyorlar. Siz teyakkuzdaysanız, bizim halkımız çoktan teyakkuzda. Artık kayyum dönemi kapandı. Van'da sizlere gereken ders verildi" dedi.

Bakırhan, "Halkın iradesine, halkın iradesi olarak gördüğü belediyelere kayyum atayacağınızı düşünürseniz yanılırsınız. Bu sefer irademizi asla gasp ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.