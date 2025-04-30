DEM Parti'den Bakan Tunç'a yanıt: "Siz lütfen görevinizi yapın"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un partisine verdiği "Top iktidarda ne demek? Biz top oynamıyoruz" yanıtına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, Amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz.

Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz. Siz lütfen görevinizi yapın!"

Sayın Bakan,

Amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz. Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) April 30, 2025

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında silah bırakma sürecine yönelik değerlendirmesinde, "Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" diye konuşmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, AKP'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Al ver söz konusu olamaz. Burada top oynamıyoruz, bu ciddi bir mesele. Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak. Bu süreçte herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Sorumluluk makamında olanlar sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı" ifadelerini kullandı.