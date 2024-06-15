DEM Parti'den bayram mesajı

DEM Parti Eş Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, bayram dolayısıyla paylaştıkları mesajda "Bu zorlu günlerde bile umudumuzu kaybetmeden, barış, demokrasi ve eşitlik için mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eş Başkanlar paylaştığı mesajda, "Herkesin adaletsizlik ve haksızlıkların yükü altında ezildiğini biliyor, bu zorlu günlerde bile umudumuzu kaybetmeden, barış, demokrasi ve eşitlik için mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

DEM Parti'den paylaşılan bayram mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye halkları olarak zor ve çetin süreçte Kurban Bayramı’nı karşılıyoruz. Herkesin adaletsizlik ve haksızlıkların yükü altında ezildiğini biliyor, bu zorlu günlerde bile umudumuzu kaybetmeden, barış, demokrasi ve eşitlik için mücadelemize devam ediyoruz.

Toplumsal adalet mücadelesi verenlerin, kadın özgürlüğü ve eşitliği mücadelesini sürdürenlerin, emekçilerin, insan hakları ve doğa savunucularının kararlı duruşları bu bayramı da umutla karşılamamıza vesiledir. Kimsenin göç etmek zorunda kalmadığı, ırkçı ve insanlık düşmanı anlayışlara geçit verilmediği, savaşsız, sömürüsüz bir ülke ve bölge mücadelesi varoluş sebebimizdir.

Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemi ve dünya halklarına barış, özgürlük ve adalet getirmesini diliyoruz. Düşmanlıkların yerini dostluğun ve dayanışmanın aldığı, acı çekenlerin acısına ortak olunduğu günlere ulaşacağımıza olan inancımızla, herkese huzurlu ve mutlu bir bayram dileriz."