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DEM Parti'den birgun.net yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki

DEM Parti, birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki göstererek "Muhalif ve özgür basını susturamazsınız" ifadelerini kaydetti.

Güncel
  • 09.02.2025 11:46
  • Giriş: 09.02.2025 11:46
  • Güncelleme: 09.02.2025 11:51
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den birgun.net yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı.

Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Koç, Gültekin ve Gökdemir'e "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltiliyor.

Gözaltılara tepki gösteren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), resmi sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BirGün gazetesi web yayın koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile gazetenin Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması, halkın haber alma hakkına saldırıdır. Toplumsal barışın sağlanmasının bir gereği de gazetecilik faaliyetlerinin “suç” olarak görülmediği bir ülke inşasıdır.

Gazetecilere yönelik baskılar son bulmalı, gözaltındaki gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. 

Muhalif ve özgür basını susturamazsınız!"

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