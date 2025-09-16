DEM Parti'den çağrı: Resul Emrah Şahan ve Ahmet Özer serbest bırakılmalı

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın serbest bırakılmasını istedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna tepki gösterdi.

Esenyurt ve Şişli belediyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında bazı belediye meclis üyelerinin de tutuklandığını anımsatan Beştaş, bu tutuklamaların halkın güvenini sarstığını ve demokratik bir toplum hayalinden Türkiye'yi uzaklaştırdığını ifade etti.

Meral Danış Beştaş, "Bu tutuklananlar, belediye başkanları da dahil olmak üzere, belediye meclis üyeleri de seçilmiş kimseler ama iddianame ne diyor? Bunu bir 'sızma faaliyeti' olarak değerlendiriyor yani seçime girmek ve seçilmek bir sızma faaliyeti, yani böyle bir kavramı nasıl yorumlayacağız, hakikaten çok güç. Bir de 'sözde örgütsel bir strateji' olarak nitelendiriliyor" dedi.

"KAYYUMLAR GERİ ÇEKİLMELİ"

Belediye meclis üyelerine ilişkin duruşmanın 18 Eylül'de İstanbul'da görüleceğini hatırlatan Beştaş, "Biz tüm belediye meclis üyelerinin bir an önce serbest bırakılmasını, Resul Emrah Şahan ve Ahmet Özer'in serbest bırakılmalarını, Şişli ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyumların geri çekilmeleri yönündeki çağrımızı Meclis'ten bir kez daha yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla ve hedefe odaklanmış bir şekilde devam etmektedir… Süreç, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tahkim edecek biçimde ivme kazanmaktadır" açıklamalarını değerlendiren Beştaş, "Bu konuda daha hızlı hareket etmeye ihtiyaç var. Somut adımların atılmasına ihtiyaç var. Halkta var olan güvensizliğin giderilmesine dönük, yine bir yaklaşıma ve somut görünebilen gelişmelere ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.