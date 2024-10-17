DEM Parti'den cezaevi ziyareti sonrası açıklama: "Somut adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretlerde Türkiye ve bölgede yaşanan güncel gelişmeler ile son dönemde yaşanan tartışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.



DEM Parti'den yapılan açıklamada görüşmelerde gelişmelere ilişkin bilgi paylaştıklarının ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi ve Hatimoğulları ile Bakırhan'ın ziyarete ilişkin şu görüşleri paylaşıldı:

“Tutsak yoldaşlarımızı çok iyi gördük. Cezaevindeki arkadaşlarımız, partimizin izlediği politikayı olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söylediler. Onurlu bir barış için hem kendilerinin hem de diğer siyasi mahpusların her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını teyit ettiler. Sürece ilişkin henüz atılan bir adım olmadığını, bu konuda somut adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Özellikle de bu sürecin başlamasının en önemli ve öncelikli yolunun İmralı tecridinin kaldırılması olduğunu ifade ettiler. Bu nedenle tecridin önemli bir gündem olarak ele alınması gerektiğini söylediler. Onurlu bir barış için katkı verebilecek bütün herkese de katkı sunma çağrısında bulundular.”



Hatimoğulları ve Bakırhan, ayrıca demokratikleşme ve barışı hapishanelerde konuşuyor olmanın ciddi bir sorun olduğuna işaret ederek, “Her şeye rağmen yoldaşlarımız, ödedikleri bedellerin barışa katkı sunmasını temenni ediyor. Bizler de arkadaşlarımıza bu değerli görüşleri için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte siyasi tutsak arkadaşlarımızın dışarıda katkı sunacak bir pozisyonda olmalarını hem önemsiyoruz hem de bekliyoruz” dedi.