DEM Parti'den CHP ile işbirliği sorusuna yanıt: Ankara ve İstanbul mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçimlerde CHP ile yapılabilecek işbirliği hakkında konuştu. Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını belirten Hatimoğulları, İstanbul için ise "Netleşen bir durum yok" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin bugünkü grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, iki buçuk ay sonra yapılacak yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi.

CHP ile yapılabilecek bir işbirliği için henüz il veya ilçe ismi konuşmadıklarını belirten Hatimoğulları, 'kent uzlaşısının' sağlanması halinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Ankara'da aday çıkaracaklarını belirten Hatimoğulları, İstanbul için ise "Onunla ilgili henüz netleşen bir durum yok” dedi.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın durumunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Biz Kürt sorununu konuştuk. Kürt sorununun bu ülkede demokratik ve barışçıl yöntemlere çözülmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan siyasi partilere ve iktidar partisinin bile bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. Biliyorsunuz asker cenazeleri geldi. Bu konuda üzüntülerimiz de ifade ettik."