DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede yeni anayasa çalışmalarının ele alınması bekleniyor.

Güncel 03.05.2024 12:28 Giriş: 03.05.2024 12:28

Güncelleme: 03.05.2024 12:35 Kaynak: Haber Merkezi

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