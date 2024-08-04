DEM Parti'den Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i cezaevinde ziyaret etti. Hatimoğulları, Mater ve Özerden'in morallerinin yerinde olduğunu söyledi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i cezaevinde ziyaret etti.
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında ziyarete ilişkin gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Mater ve Özerden'in morallerinin yerinde olduğunu söyledi.
Hatimoğulları, cezaevlerindeki hasta hükümlülerin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Açıklamaya, bazı tutuklu aileleri ve partililer de katılarak, oturma eylemi yaptı.