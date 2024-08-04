DEM Parti'den Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i cezaevinde ziyaret etti. Hatimoğulları, Mater ve Özerden'in morallerinin yerinde olduğunu söyledi.

Güncel 04.08.2024 17:24 Giriş: 04.08.2024 17:24

Güncelleme: 04.08.2024 17:25 Kaynak: AA

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