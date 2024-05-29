DEM Parti'den Çorum Katliamı açıklaması

DEM Parti, Çorum Katliamı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 29 Mayıs 1980'in 44. yılında basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, katliamda hayatını kaybedenler anılırken devletin bu katliamla yüzleşmediği, Alevilere uygulanan asimilasyon ve yok sayma politikalarının devam ettiği vurgulandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), ü lke tarihinin en karanlık katliamlarından biri olan Çorum Katliamı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 29 Mayıs 1980'in 44. yılında basın açıklaması yayımladı.

Devletin resmî sayılarına göre 57 kişinin öldürüldüğü ve Avlevilere yönelik yaklaşık 1,5 ay süren katliamla hâlâ yüzleşilmediğini belirten DEM Parti, "Çorum Katliamı Türkiye tarihinin iz bırakan kara sayfalarından biri oldu. Halkın direnişi katliamın çok daha katmerli bir hale gelmesini ve bilançonun çok daha ağırlaşmasını engelledi" değerlendirmesinde bulundu.

Alevilere yönelik sistematik saldırı ve katliamların bugün de asimilasyon ve yok sayma politikalarıyla devam ettiğini vurgulan DEM Parti'nin açıklaması şöyle:

"44 yıl önce bugün Çorum’da başlayan ve yaklaşık 1 buçuk ay süren saldırılarda çok sayıda Alevi katledildi, yüzlercesi yaralandı, evleri ve işyerleri tahrip edilip yağmalandı. Alevi piri Veli Solmaz, bugün hala işletilen Ulukavak Mahallesindeki bir fırında diri diri yakılarak katledildi. Çorum’da hayatta kalanların bir kısmı zamanla şehri terk etmek zorunda kaldı. Devletin içinde örgütlenen karanlık odaklar 1978'de Maraş'ta olduğu gibi, 1980’de Çorum’da Alevileri hedef aldı. 29 Mayıs’ta başlayıp 3 Temmuz’a kadar süren Çorum Katliamı Türkiye tarihinin iz bırakan kara sayfalarından biri oldu. Halkın direnişi katliamın çok daha katmerli bir hale gelmesini ve bilançonun çok daha ağırlaşmasını engelledi.

Çorum, Maraş, Sivas ve daha pek çok yerde Alevilere yönelik sistematik saldırılar ve katliamlar bugün de asimilasyon ve yok sayma politikalarıyla devam etmektedir. Türkiye, ne yazık ki aradan geçen bunca zaman içinde Alevilerin eşit yurttaş olarak yaşadıkları bir ülke haline gelemedi. AKP-MHP iktidarı döneminde Alevi toplumunun taleplerinden hiçbiri karşılanmadı. Üstelik Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı eliyle, Alevileri katleden Türk-İslamcı ırkçı zihniyetin devamcılarının asimilasyon çalışmaları Alevi inancının kendisini ve Alevi toplumsallığını hedef alıyor. Tekçi ve baskıcı devlet politikaları AKP-MHP iktidarı tarafından çok daha katmerli bir şekilde sürdürülüyor.

'ÂÇILMIŞ YARALAR KAPANMAYACAK'

Biliyoruz ki; bu katliamlarla ve anlayışla yüzleşme gerçekleşmedikçe yüzyıllar geçse de açılmış olan yaralar kapanmayacak, yakınlarını kaybeden halkın acısına ve yasına içten bir saygı duyulmayacak. Katliamlarla ilgili saklı arşivlerin açılarak tarihle gerçek bir yüzleşme yapılmasının ve adaletin sağlanması için samimi girişimlerde bulunulmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta ve üzerinde yaşadığımız topraklarda yaşanan katliamlar vicdan sahibi herkesin hafızasında ilk günkü acısıyla tazeliğini korumaktadır. Bir daha benzer katliamları yaşamamak için herkesi tarihsel hafızayı korumaya ve gerçeklerle yüzleşmeye çağırıyoruz.

Çorum’da katledilen canlarımızı saygıyla anıyor, bu organize katliamı gerçekleştirenleri de bir kez daha lanetliyoruz. Acıların dindiği, farlılıklarımızla barış ve huzur içinde yaşayabildiğimiz bir toplumu inşa edene dek mücadelemiz devam edecektir.

Ülke tarihinin en karanlık katliamlarından biri olan Çorum Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Kadeş Barış Meydanı’nda yaptığı açıklamada, iktidara 41’inci yılında katliamla yüzleşme çağrısında bulunuldu.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde bir araya gelen yüzlerce kişi, Kadeş Barış Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. 29 Mayıs-4 Temmuz 1980 Çorum’u unutmadık."