DEM Parti'den Davutoğlu'na ziyaret: "Siyasi mutabakat ve toplumsal uzlaşı" vurgusu

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Ziyaret, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Sancar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "yeni bir aşamaya geçildiğini, bu aşamanın ana konusunun ise hukuki zemin ve yasal düzenlemeler olduğunu" söyledi.

Siyasi mutabakatın, sağlıklı yürümenin en önemli şartlarından biri olduğunu belirten Sancar, ziyaretlerde bu mutabakatı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Mithat Sancar, kısaca şunları söyledi:

"Siyasi mutabakat bu süreçlerde sağlıklı yürümenin en önemli şartlarından biridir ama siyasi mutabakatın aynı zamanda toplumsal mutabakata da dayanması ve büyümesi gerekiyor. Bu süreçte siyasi mutabakat ve toplumsal uzlaşı hayati önemdedir. Bunu sağlamanın yolu da istişarelerdir, kamuoyunu bilgilendirmektir ve şeffaf yürümektir. Bizler de bu ziyaretlerimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz."

ERDOĞAN'DAN SONRA ÖCALAN İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Buldan da görüşmenin "çok verimli" geçtiğini ve ziyaretlein süreceğini ifade ederek "Grubu bulunan bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra bir ada ziyaretimiz olacak" diye konuştu.

Buldan, şunları söyledi:

"Çok kıymetli bir görüşme oldu. Biz geldiğimiz aşamayı kendisiyle paylaştık. Bundan sonraki ikinci aşamada katkı ve desteklerini istedik. İkinci aşama derken elbette ki yasal bir zeminden bahsediyoruz. Daha önce bahsettiğimiz barış yasalarından bahsediyoruz. O yüzden verecekleri her türlü katkının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimiz sürecek. Bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz ve bu ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Daha sonra bir İmralı ziyareti olacak. Artık gelinen aşamanın nerede olduğunu kendisiyle paylaşacağız. Bunların önemli olduğunu ben de belirtmek istiyorum. Bundan sonraki istişarelerimizde öneri alma ve eleştiri alma yöntemlerini dikkatle yürütmeye çalışacağız."

Davutoğlu ise "yasal zemin ve hukuki süreçle ilgili ne yapılması gerekiyorsa bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini" söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE VURGU

Suriye'deki gelişmelerin "kaygı verici" olduğunu belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce DEAŞ'ın Amerikan askerlerine saldırısının bir alarm niteliği taşıması lazım. Orta Doğu'da tekrar DEAŞ benzeri terör örgütlerinin boy göstermeye ve bunların istihbarat unsurlarıyla desteklenme ihtimaline karşı bu süreci süratle tamamlamamız, özellikle İsrail kaynaklı provokasyonlara çok dikkat etmemiz lazım. 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü teminat altına alan ama aynı zamanda Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin demokratik haklarını da gözeten bir formülün hayata geçirilmesi lazım."