DEM Parti'den Dervişoğlu ve İYİ Parti'ye yanıt: "Zavallısınız"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında DEM Parti'yi hedef alarak, "Siz bu milletin başına bela olan bir terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri kandil, pusulaları İmralı'dır bu alçakların" dedi.

"KORKUNUZ ARTTIKÇA NEFRETİNİZ BÜYÜYOR"

DEM Partili Doğan, sosyal medya hesabından Dervişoğlu'na verdiği yanıtta şunları söyledi: "Siz “milli hassasiyet” tacirlerisiniz. Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız. Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız. Barışın mümkün olduğunu hisseden korkaklarsınız. Korkunuz arttıkça nefretiniz büyüyor, maskeniz düşüyor. Bu ülkeye barışı, kardeşliği ve demokrasiyi size rağmen getireceğiz."

🔹Siz “milli hassasiyet” tacirlerisiniz.

🔸Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız.

🔹Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız.

🔸Barışın mümkün olduğunu hisseden korkaklarsınız.

🔹Korkunuz arttıkça nefretiniz büyüyor, maskeniz düşüyor.

🔸Bu ülkeye barışı,… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) October 15, 2025