DEM Parti'den Dervişoğlu ve İYİ Parti'ye yanıt: "Zavallısınız"
DEM Parti Sözcüsü Doğan, Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında sarf ettiği, "Siz bu milletin başına bela olan bir terör örgütünün siyasi uzantısısınız. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri kandil, pusulaları İmralı'dır bu alçakların" sözlerine, "Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız" yanıtını verdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında DEM Parti'yi hedef alarak, "Siz bu milletin başına bela olan bir terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri kandil, pusulaları İmralı'dır bu alçakların" dedi.
"KORKUNUZ ARTTIKÇA NEFRETİNİZ BÜYÜYOR"
DEM Partili Doğan, sosyal medya hesabından Dervişoğlu'na verdiği yanıtta şunları söyledi: "Siz “milli hassasiyet” tacirlerisiniz. Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız. Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız. Barışın mümkün olduğunu hisseden korkaklarsınız. Korkunuz arttıkça nefretiniz büyüyor, maskeniz düşüyor. Bu ülkeye barışı, kardeşliği ve demokrasiyi size rağmen getireceğiz."
🔹Siz “milli hassasiyet” tacirlerisiniz.— ayşegül doğan (@aysegul__dogan) October 15, 2025
🔸Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız.
🔹Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız.
🔸Barışın mümkün olduğunu hisseden korkaklarsınız.
🔹Korkunuz arttıkça nefretiniz büyüyor, maskeniz düşüyor.
🔸Bu ülkeye barışı,…
DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında DEM Parti'yi hedef almıştı. Dervişoğlu, konuşmasında şunları söylemişti:
"Büyük Türk Milleti sana sesleniyorum: Had bilmezlik öyle büyük ki, şımarıklık öylesine derin ki, bugün kendilerini savundukları noktada sorsanız, '50 yıl boyunca katliamları demokrasi için yaptık, uyuşturucu ticaretinden kazandığımız parayı da barış için harcadık' diyecekler neredeyse. Görüyorsunuz değil mi Meclis kürsüsünde. Hiç sanki bunlar teröre bulaşmamış, 50 bin insanımızın katiline 'kurucu önder' derken hiç bir utanma belirtisi dahi göstermeden bunları söylemeye ve barış için, bu ülke için mücadele ettiklerini ifade ediyorlar. Siz bu milletin başına bela olan bir terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri kandil, pusulaları İmralı'dır bu alçakların."