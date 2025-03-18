DEM Parti'den diploma tepkisi: "Yeni bir hukuksuzluk dalgasının işareti"
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinin ardından DEM Parti sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Parti yaptığı açıklamada, 'İşlem hukuki değil, siyasidir. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmeli, siyasetin üzerine bir kara örtü serilmesine izin verilmemelidir" ifadelerine yer verdi.
DEM Parti, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.
Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) March 18, 2025
İstanbul Üniversitesi’nin, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararı açık bir hak ve hukuk gaspıdır.
Hukuki dayanaktan yoksun olan bu karar yeni bir hukuksuzluk dalgasının işaretidir. İşlem hukuki değil,… pic.twitter.com/KCfi5qC4s9
DEM Parti, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür
İstanbul Üniversitesi’nin, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararı açık bir hak ve hukuk gaspıdır.
Hukuki dayanaktan yoksun olan bu karar yeni bir hukuksuzluk dalgasının işaretidir. İşlem hukuki değil, siyasidir. Siyasi amaçlarla üniversiteyi araçsallaştırmak anlamına gelir.
Üniversite yönetimini çeşitli yollarla teslim alarak elde edilen bu karar hem akademi hem de hukuk dünyasına sürülmüş bir kara lekedir.
Bir an evvel bu yanlıştan dönülmeli, siyasetin üzerine bir kara örtü serilmesine izin verilmemelidir."