DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret edileceği iddiasına ilişkin açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi'nde ziyaret edileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın bayram sonrasında Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği bilgisini yazdı.

Saymaz, görüştüğüm DEM Partili üst düzey yetkili, PKK'nin silah bırakma sürecinde üçlü komisyon kurulması önerisine ve infaz indiriminden terör nitelikli suçlara karışanların da yararlanmasına AKP’nin uzlaşmadığını kaydederek, "AK Parti, siyasi davalara ve siyasi suçlara değmeyecek bir paket getiriyor. Biz buna şiddetle muhalefet edeceğiz" diyor.

DEM Partili yetkili, İmamoğlu'nun henüz ziyaret edilmemesine yönelik gelen eleştirilere, "Bizim yürüttüğümüz süreç ve görüşmelerin tümünde Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ekrem İmamoğlu, Can Atalay ve Osman Kavala gerçekten merkezindedir. CHP’yi iten, çözüm karşıtı hale getiren bu politikaları reddediyoruz. İmamoğlu’nun büyük bir haksızlığa uğradığını biliyoruz. Bizim eşbaşkanlar kısa sürede ziyaret etmeyi düşünüyor" yanıtını verdi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, henüz netleşen bir plan olmadığı kaydedildi. Parti, bayram sonrasında planlama yapıldığında bilgilendirme yapılacağını duyurdu.