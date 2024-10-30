DEM Parti'den Erdoğan'a yanıt: Elimiz her zaman müzakereye açık

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Bakırhan, müzakere ve diyalog için ellerinin her zaman açık olduğunu ancak kendilerine saldırı olması halinde 'yumrukların sıkılacağını' ifade etti.

"TARİHİ BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYASINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'barış için adım atma' sorumluluğu bulunduğunu belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

"Tarihi bir sınavla karşı karşıyasınız. Sözlerinizi ve duruşunuzu çok önemsiyoruz. Barış için adım atma sorumluluğu artık Cumhurbaşkanı olarak size aittir. Sizden önceki cumhurbaşkanlarının yaptığı değil, farklı bir yol izleyerek tarihte yer almak sizin elinizde. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olarak anılmak sizin iradenize bağlı.

'MÜZAKEREYE AÇIĞIZ'

Sözlerimizin çarpıtılmasını istemiyoruz. Bizim ellerimiz her zaman müzakereye açık ve ortadadır; hiçbir zaman yumruklarımız sıkılı olmayacak. Ancak bize bir saldırı olursa yumruklarımızı sıkmaktan da çekinmeyiz. Müzakere ve diyalog arayışındayız, bunun için buradayız. Ama kimse bize rota çizmesin, hakaret etmesin, tehditte bulunmasın. Eğer onurlu bir barış düşünceniz varsa, bilin ki biz dünden beri bu anlayışı savunuyoruz."

AHMET ÖZER TEPKİSİ

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına da tepki gösteren Bakırhan, Özer'in serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi:

"Ahmet Özer, demokratik, toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için belli ki biraz zorlarına gitmiş, rahatsız olmuşlar. Buradan bu operasyonu yapanlara sesleniyoruz; defalarca bunu gördük, yeter artık. Bu oyunları bırakın, bu yanlıştan dönün, halkın iradesine saygı gösterin, Ahmet Özer’i de derhal serbest bırakın."

"KÜRTLER ANAYASAL GÜVENCE İSTİYOR"

Kürtlerin taleplerini uzun zamandır dile getirdiğini ve Kürt kimliğine anayasal güvence istediklerini aktaran Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kürtler ne istediği bin bir defa dle getirdi. Kürtler yüz yıldır ellerinden alınan kimlik ve iradelerini istiyor. Kürt sorunu bir tanınma sorundur, bir anayasal sorundur. Kürtler demokrasi, eşitlik temennilerine kıymet verir. Artık Kürtler temenni istemiyor, anayasal güvence istiyor.

Şimdi bu yanlıştan dönmek için ciddi bir fırsat var. Cumhuriyet başta Kürtlerle, Alevilerle ve dışladığı tüm halklar ve inançlarla en önemlisi de demokrasi ve özgürlüklerle barışmalıdır. Barışmak zorundadır. İkinci bir yüzyılın başlangıcını cumhuriyet barışmakla sağlayabilir.”