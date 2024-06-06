DEM Parti'den erken seçim çağrısı

Mehmet Sıdık Akış'ın cezaevine gönderilmesi ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından protestolar sürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Hakkari'de iktidara istifa çağrısı yaparken ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini söylediler.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından şehir genelinde başlayan protestolar sürüyor. Seçimleri kazanan DEM Partili Mehmet Sıdık Akış'ın 19 yıl hapis cezasına mahkum edilerek cezaevine gönderilmesinin ardından hızlanan protestolar sırasında DEM Parti'nin eş başkanları basın açıklaması yaptı.

Tülay Hatimoğulları ve parti heyetinnin iki gündür nöbet tuttuğu kente dün Tuncer Bakırhan, Leyla Zana ve STK temsilcileri de geldi.

"3 KEZ HAKKARİ HALKINA YENİLDİLER"



Kayyum kararına tepki gösteren ve silahlı kolluk güçlerinin her sokağa yerleştirildiğini belirten Tuncer Bakırhan, şöyle konuştu:

"'Kürtlere sömürge hukuku uyguluyorsunuz' dediğimizde bizi eleştirmişlerdi. Allah aşkına bu sömürge değil de nedir? Türkiye Cumhuriyetinin bir kenti değil mi Hakkari? Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin eş genel başkanları, milletvekilleri olarak çok değerli siyasetçi arkadaşlarımızla birlikte ilçe binamızın önüne gelinceye kadar binlerce kollukla karşılaştık. Burada bir sömürge hukuku uyguluyorlar. Önceleri Kürt yoktur diyorlardı, şimdi var ama iradesini tanımıyorlar.

3 defadır Hakkari'de Hakkari halkına yeniliyorlar. Normal ve adil olmayan bir yarışta dahi Hakkari’yi kazanamadılar. Tüm güçlerine, tehditlerine, şantajlarına rağmen seçimi kaybettiler.

Yetmedi kaçak seçmen getirdiler. Neredeyse Hakkari nüfusunun 4’te biri kadar kaçak seçmenle bile seçimi kazanamadılar. Bu halk sizi istemiyor, bu halk sizi reddediyor. Bu halk kayyımcı anlayışınızı reddediyor. Bu halk sizin onlara hizmet için burada olmadığınızı çok iyi biliyor. Sandık kuruluyor, sonucu tanımıyorlar. Belediye başkanı seçiyoruz, iradesine kayyım atıyorlar. Ne yapalım peki? Kürt ne yapsın, Hakkarili ne yapsın?"

İSTİFA VE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

DEM Parti Eş Başkanları erken seçim çağrısı da yaptı. "Gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir, istifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP, artık gayrimeşrudur, gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir. Tarihin çöp sepetine geleceklerdir. En son seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayyımı bir daha atamalarının nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynakları haline getirebilmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir.

Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını buradan Hakkari’den kayyım atadıkları kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları odak olarak seçtikleri Hakkari’den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Ben burada hepinizi saygıyla sevgiyle selamlarken destek sunan bütün kurumlara Türkiye’den buraya gelen desteğini bizimle paylaşan bütün kurumlarımıza bütün demokrasi güçlerimize devrimci güçlere sosyalistlere partimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."