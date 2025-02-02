DEM Parti'den Esenyurt'ta miting: Hatimoğulları Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda "Özgürlük İçin Barış" mitingi düzenledi.

Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş katıldı.

Mitingde konuşan Hatimoğulları, “Bugün buraya Türkiye’de eseri kalmayan adaleti talep etmeye geldik, barışı talep etmeye geldik. Toplanmamızı engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Resmen barikatlarla odacıklar oluşturmuşlar. Bu barikat barışa karşı kurulan barikattır. Ancak biz bu barikatları çoktan yıktık” dedi.

"BARIŞI ANKARA’DA, İSTANBUL’DA, AMED’TE KONUŞMALIYIZ"

İmralı görüşmelerine dikkat çektiği konuşmasında "Türkiye’de yaşayan bütün yurttaşlarımız şu an İmralı'daki görüşmelerin nasıl geçtiğini ve nasıl sonuçlanacağını dört gözle izlemektedir ve merak etmektedir” diyen Hatimoğulları, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın mesajını şu sözlerle paylaştı:

“Öncelikle şunu söyleyelim. Sayın Abdullah Öcalan’ın sağlık durumu oldukça iyi ve size selamlarını iletiyorum. Sayın Öcalan'ın siz değerli halkımıza mesajı şudur; Türkiye’yi demokratikleştikçe Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemle çözülecek demiştir. Barışın toplumsallaşması için sadece iktidar sadece DEM Parti değil, Türkiye'deki bütün siyasi partiler, bütün muhalefet partileri, bütün gruplar, bütün toplumsal dinamikler mutlaka ve mutlaka bu sürecin bir parçası, yürütücüsü olmalıdır. Yürütücüsü olmalıdır ki kalıcı bir barışı hep beraber sağlayalım.

Sayın Öcalan diyor ki, ‘Barışı Ankara’da, İstanbul’da, Amed’te konuşmalıyız’ diyor. Bugün Sayın Öcalan bir adım attı, DEM Parti bir diyalog ve müzakere partisi olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama devlete ve iktidara düşen görev konusunda henüz somut atılmış değildir. Bunun başında Öcalan’ın üzerindeki tecritin kaldırılması gerek, güven artırıcı somut adımlar atılmalıdır."