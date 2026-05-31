DEM Parti'den Gezi'nin 13. yılında mesaj

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gezi eylemlerinin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, "Demokratik bir Türkiye, Gezi'nin ortaya koyduğu çoğulcu ve özgürlükçü ruhun yaşatılmasıyla mümkündür. Gezi'de yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Gezi Direnişi; yaşam alanlarına, haklarına ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya gelen milyonların eşitlik, demokrasi ve özgürlük talebinin toplumsal hafızasıdır. Bu ortak mücadeleyi kalıcı hale getirmenin yolu; gerçek bir demokrasi, adalet ve toplumsal barışın inşasından geçer. Demokratik bir Türkiye, Gezi'nin ortaya koyduğu çoğulcu ve özgürlükçü ruhun yaşatılmasıyla mümkündür. Gezi'de yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz."