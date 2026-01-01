DEM Parti'den hayatını kaybeden Hüseyin Aykol için mesaj

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Hüseyin Aykol'un ölümüne ilişkin yayımladığı taziye mesajında "Baskılara, yasaklara ve tüm zorluklara rağmen kalemini asla teslim etmeyen bir mücadele insanı olarak hafızalarımızda yer edecektir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, bir süredir tedavi gördüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından Aykol'un ölümüne ilişkin bir taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Özgür basının çınarlarından, gazeteci ve yazar Hüseyin Aykol’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşamı boyunca hakikatin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, barışın ve halkların eşitliğinin yanında duran Hüseyin Aykol; baskılara, yasaklara ve tüm zorluklara rağmen kalemini asla teslim etmeyen bir mücadele insanı olarak hafızalarımızda yer edecektir.

Gazeteciliği yalnızca bir meslek değil, toplumsal sorumluluk ve vicdan işi olarak gören Aykol, özgür basın geleneğinin bugünlere taşınmasında önemli bir emek ve direnç mirası bırakmıştır. Onun mücadelesi, gerçeği savunan herkes için yol gösterici olmaya devam edecektir. Hüseyin Aykol’un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve özgür basın emekçilerine başsağlığı diliyoruz. Anısı ve mücadelesini saygıyla yaşatacağız. Güle güle hocamız, Oxir be mamoste…"