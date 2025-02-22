DEM Parti'den HDK tutuklamalarına tepki: Yargı iktidar adına siyasi faaliyet yürütüyor

DEM Parti MYK, HDK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişiden 35'inin tutuklanmasına tepki gösterdi.

MYK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu operasyonla yargı, iktidar adına siyasal faaliyet yürüttüğünü ve hukukun hiçbir ilkesini takmadığını bir kez daha ilan etmiştir" denildi.

Alınan kararların siyasi olduğu belirtilirken bu soruşturmanın siyasi gerekçeleri için ise “Siz neden iktidara karşı örgütleniyorsunuz, neden siyaset yapıyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

"Yargı iktidar adına siyasal faaliyet yürütüyor" başlıklı açıklamadaad "Yargı, iktidara karşı muhalefeti ve siyaset yapmayı suç ilan etmiştir" denildi.

"KÜRT-TÜRK BİRLİKTELİĞİNİ DİNAMİTLEME ANLAYIŞI"

DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki stratejisi olan 'kent uzlaşısının' bir suç gibi yansıtıldığını belirten DEM Part MYK'nin açıklaması şu şekilde:

"Bu kumpas, toplumsal birlikteliği, siyasal ortaklığı kapsayan “Kent Uzlaşısı”na karşı kurulan bozguncu bir anlayışa dayanmaktadır. Üstelik HDK’nin seçimlerde “Kent Uzlaşısı” kararı verdiği de açık bir yalandır. Bir kez daha söyleyelim ki, “Kent Uzlaşısı”nı suçlama konusu yapmak, “iktidara karşı bir araya gelmeyin, ortak mücadele yürütmeyin, ortak hareket etmeyin” demektir. Kürt-Türk birlikteliğini dinamitleme anlayışıdır. Bölücü ve ayrıştırıcı bir zihniyetin ürünüdür.

'Kent Uzlaşısı' kararını partimiz vermiştir ve onurla da bu kararın arkasında durmuştur. Bu karar pek çok yerde yerel yönetimlerin el değiştirmesini sağlamıştır. İşte bu operasyon bu nedenle bir intikam operasyonudur. Bu zihniyetle oluşturulan iddialar HDK’yi değil eşit, özgür ve bir arada yaşama hedefine karşı açık ve aleni bir saldırıdır.

'PARTİMİZ BU GİDİŞATA DUR DİYECEK'

Ama hatırlatmak isteriz ki, her baskıcı ve mutlakçı rejim sonunu kendi elleriyle ve bu yöntemlerle hazırlar. İktidar topluma büyük acılar yaşatarak ülkeyi uçuruma sürüklemektedir. Biz ülkenin uçuruma sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Partimiz bu gidişata dur diyecektir.

Bir kez daha söylüyoruz: Kumpas davalarına son verin. Cezaevlerinde rehin tuttuğunuz ve hukuksuzca tutukladığınız arkadaşlarımızı serbest bırakın."