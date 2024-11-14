DEM Parti'den İçişleri Bakanlığı'nın önünde açıklama: "Kayyum, yeni bir rejimin adıdır"

DEM Parti'nin, Mardin, Esenyurt, Halfeti ve Batman'a kayyum atanması ile ilgili İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Kayyum, Türkiye'de demokrasi adına kalan bütün kırıntıları yok sayan yeni bir rejimin adıdır" denildi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, milletvekilleri ve partililerle birlikte İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Koçyiğit, kayyumın iradeyi yok saymak olduğunu söyleyerek, "Kayyum, Türkiye'de demokrasi adına kalan bütün kırıntıları yok sayan yeni bir rejimin adıdır, AK Parti iktidarının en temel niteliğidir" ifadelerine yer verdi.

Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Hukuksuzluk kendini anayasayla bağlı hissetmeyen, kendini demokrasiye bağlı hissetmeyen, kendi sandıktan çıktığı sürece o sandığa saygı duyan; ama muhalefet, ama halkın başka tercihleri olduğunda bütün bu tercihleri yok sayan bu iktidara karşı bugün yan yana gelmemiz, birleşmemiz ve hep beraber demokrasiyi savunmamız gerekiyor."

"KAYYUMA KARŞI DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Koçyiğit, bir taraftan 'barış' dediklerini; ancak bir taraftan da kayyum atadıklarını söyleyerek, "Barışın yolu kayyumdan geçmez. Barışın yolu asla darbelerden geçmez. Bugün barış ortamını zehirleyen bir kayyum rejimi vardır. Bütün Türkiye halkları, bütün demokratik muhalefet, bütün mücadelenin paydaşları bizler yan yana gelirsek, omuz omuza mücadele edersek, Esenyurt'tan Hakkari'ye, demokrasi köprüleri kurarsak işte o zaman bu iktidarı yeneriz. Esenyurt'ta da Hakkari'de de Halfeti'de de Mardin'de de Batman'da da kayyuma karşı ses çıkarmaya, kayyuma karşı direnmeye, kayyuma karşı anayasal demokratik, barışçıl, protesto hakkımızı kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.