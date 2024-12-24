DEM Parti'den iktidara 'İmralı' çağrısı: Artık bu oyalamadan vazgeçmeleri gerekir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Afrika Boynuzu'ndan Lübnan'a, Irak'a ve Afganistan'a kadar jeopolitik manzarayı yeniden şekillendirecek bir süreçle karşı karşıyayız. Suriye'de barışın yolu Şam'dan, Kobani'den, Halep'ten, Lazkiye'den ve Süveyda'dan geçiyor. Çözümün adresi dışardan müdahale değil, Suriye'nin kendi halkıdır" dedi.

"Suriye, Suriyelilerindir" diyen Bakırhan, şöyle devam etti: "Bir Arap atasözü var. Diyor ki sevinciniz bittiyse hemen ardından tefekkür etme zamanıdır. İçeriyi konsolide etmek için bu ekonomik krizi örtmek için Kürt düşmanlığında yeni bir zemin yaratmak için Halep'te çaldığınız mehter marşı durduysa iktidarı Ortadoğu'da gerçekler üzerine tefekkür etmeye çağırıyoruz."

"BARIŞA GİDEN YOLU DİNAMİTLİYORSUNUZ"

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye ziyaretini anımsatan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Biz iç barışımızı tesis etmek istedikçe, siz barışa giden yolu dinamitliyorsunuz. MİT Başkanı Suriye'ye gitti. Ardından 5 saat yolculukla Bakan gitti. Demek ki orada bir güvenlik sorunu yok. Buradan Van'a giderken dahi 10 defa çevirme var. Demek ki Suriye buradan daha güvenliymiş. Buyrun Suruç'un yani başında Kobani var. Nusaybin'in karşısında Kamışlı var. Buyrun gidin konuşun... Sayın Kalın, Sayın Fidan, Kobani’ye SİHA'dan bakmak yerine gidip, diyalog kurun. Suriye sizin ameliyat masanız değil, vazgeçin artık inkar ve savaştan."

İMRALI ZİYARETİ BAŞVURUSU

Bakırhan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yapılan başvuruya ilişki bir soru üzerine Bakırhan, "Adalet Bakanlığı oylamadan vazgeçilmeli. Adalet Bakanlığı bir an önce gerçekten oranını kilidini, kapısını açması, görüşmenin gerçekleşmesini sağlaması gerekiyor" yanıtını verdi.

Bakırhan, şunları söyledi: "Adalet Bakanı her seferinde bir şey söylüyor. Bütçe görüşmelerinden sonra dediler, artık bir an önce bu oyalamadan vazgeçmeleri, oranın kilidi açmaları gerekir."

Görüşme heyetinde kimlerin olacağına yönelik bir soru üzerine Bakırhan, "DEM Parti Eş Genel Başkanları dahil tüm milletvekilleri zaten başvurdu. Önemli olan kimin gideceği değil, oradan ne denileceği, bu sürece nasıl katkı yaptığı bizim için önemlidir."