DEM Parti'den iktidara İsrail çağrısı: Göz boyamayın, askeri ve ticari tüm ilişkileri kesin

DEM Parti, İsrail güçlerinin Refah'ta yaptığı katliamı kınadı. İktidara da seslenen DEM Parti, "Türkiye halklarının gözünü boyamaya çalışmaktan vazgeçin, askeri ve ticari tüm ilişkileri kesin" çağrısında bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İsrail'in 'güvenli bölge' olarak ilan edilen Refah'ta düzenlediği katliamı kınadı.

"İsrail’in Refah’taki çadır kente düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" başlığıyla yayımlanan açıklamada "Netenyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamları sınır tanımıyor" denildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun katliamlarına ses çıkarmayan ve destek veren devletlerin de 'suç ortağı' oldukları belirtildi.

DEM Parti, iktidara da çağrı yaptı ve "İsrail’e karşı politikanızda samimi olun, Türkiye halklarının gözünü boyamaya çalışmaktan vazgeçin, askeri ve ticari tüm ilişkileri kesin" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin açıklaması şöyle:

"Netenyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamları sınır tanımıyor. Yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Refah’taki çadır kente İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıyı DEM Parti olarak en güçlü şekilde kınıyoruz.

Uluslararası Adalet Divanı tarafından 24 Mayıs’ta alınan yeni tedbir kararları İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmetmişti. Ancak bu karara rağmen Refah’taki çadırlara yönelik gerçekleştirilen katliam Netenyahu hükümetinin pervasızlıkta geldiği acımasız aşamayı gözler önüne seriyor.

Bu saldırılar karşısında tepki vermeyen ve göstermelik tavır sergileyen her devlet Netenyahu hükümetinin suç ortağı konumundadır. Herkesin gözü önünde katliamlar yapan İsrail ordusunun durdurulamamasının temel nedeni devletlerin katliama yol veren tavrıdır.

Tüm dünya halklarına çağrımızdır: Halklar olarak bu katliamı durdurabiliriz. Herkes kendi ülkesindeki iktidara İsrail’e karşı, savaşa son verecek nitelikte adımlar atmaya zorlamak için demokratik basınç uygulamalıdır.

Bizler de DEM Parti olarak AKP-MHP iktidarına sesleniyoruz: İsrail’e karşı politikanızda samimi olun, Türkiye halklarının gözünü boyamaya çalışmaktan vazgeçin, askeri ve ticari tüm ilişkileri kesin!

Mücadele mirasımızın bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle mazlum Filistin halkının her daim yanında olduğumuzu bir kere daha haykırıyoruz. Yaşasın Filistin halkının onurlu mücadelesi!"