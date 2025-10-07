DEM Parti'den iktidara mesaj: Arkadaşlarımızın saatler içinde bırakılmasını istiyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

Toplantının başında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen ve Güvenpark'ta basın açıklaması yapıp DEM Parti grubuyla görüşen 'Barış Anneleri'ni selamladı.

"ÖCALAN İÇİN UMUT HAKKI DERHAL GÜNDEME ALINMALI"

Koçyiğit, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında 'umut hakkının uygulanması' talebini yineledi ve şunları söyledi:

"Sayın Öcalan için umut hakkının derhal gündeme alınıp uygulanması, komisyonun İmralı'ya gitmesi ve ikinci aşamaya geçmek için iktidarın da adım atması için yürüdüler. Talebimiz Türkiye halklarının ve dünya halklarının talebidir."

Daha sonra kürsüye gelen Tülay Hatimoğulları, toplumun yaşadığı ekonomik sorunlardan bahsetti ve şunları söyledi:

"İktidarın açıkladığı doğru olmayan enflasyon rakamlarıyla, insafsız vergilerle ekonomik sorunlar daha da derinleşiyor ve bu halkın iktidara güveni kalmadı. Muhalif belediye başkanlarını hapse atmaya, kayyum atamaya son verme, yerel demokrasiyi güçlendirme, yargı sopasının muhalefetin başında gezdirmekten vazgeçme gibi konularda acil adımlar atılmalı, yurttaşlar bunu beklemelidir. Biz DEM Parti olarak bu adımların arkasındayız. DEM Parti olarak mücadeleyi yükseltme kararımızı ilk Meclis toplantımızda bir kez daha ifade ediyoruz."

"ANA MUHALEFETE YÖNELİK OPERASYONLAR SONA ERMELİ"

PKK'nin silahsızlanma sürecinde toplumun artık somut adım görmek istediğini ifade eden Hatimoğulları, CHP'ye yönelik operasyonların sürece olan güveni zedelediğini belirterek bu operasyonlara son verilmesi gerektiğini dile getirdi:

"Demokratik toplum ve barış mücadelesinde 1 yılı geride bıraktık. Sayın Öcalan'ın çağrısının akabinde PKK fesih kararı açıkladı. Ardından 30 kişilik bir PKK'li grup silah yakma töreni gerçekleştirdi. Geçen 1 yılda çatışmaların yok denecek seviyeye gerilemesi ve partilerin daha çok diyalog kurması bizim için elbette önemlidir. Fakat toplum artık somut adımlar bekliyor. Durgun suyu daha çok bulandırmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Süreçte güven azaltan gelişmelerden biri de ana muhalefet partisine ve belediyelerine dönük yargı operasyonlarıdır. Bizler demokrasinin gereği olarak ve barışın toplumsallaşabilmesi için bu operasyonların derhal sona ermesini talep ediyoruz."

"ÖCALAN'IN UMUT HAKKI MUTLAKA TANINMALI"

İmralı Cezaevin'de tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik 'umut hakkı' uygulamasının mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini de ifade eden Hatimoğulları, konuşmasına şöyle devam etti:

"Komisyonun kurulmasıyla bir eşik daha aşıldı. Artık siyasi ve hukuki eşik de açılmalı. Komisyon vakit kaybetmeksizin Öcalan'ı dinlemeli. Bunun için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bireysel inisiyatif almasını bekliyoruz. Sizlerin de en önemli talebi sayın Öcalan'ın özgür yaşama ve çalışma koşullarının oluşması. Öcalan'ın umut hakkı mutlaka tanınmalı."

"DEMİRTAŞ VE TÜM SİYASİ TUTUKSAKLAR TAHLİYE EDİLMELİ"

Kobani davasından da bahseden Hatimoğulları, cezaevindeki tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi:

"6-8 Ekim'i gerekçe göstererek Kobani Kumpas Davası açıldı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız davada yargılandı ve 100'lerce yıl ceza aldılar. AİHM'in 8 Temmuz'da Demirtaş için aldığı karar yarın kesinleşecek. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani tutsakları derhal tahliye edilmelidir. Siyasete kelepçe vurulamaz. Hepsi özgür olana dek mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Hatimoğulları konuştuğu sırada DEM Parti sıralarından "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" sloganları atıldı.

Son olarak kadınlara seslenen Hatimoğulları, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"AKP kadını yalnızlaştıran, eve hapseden bir politik hattı derinleştirmeye çalışıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele değil, şiddeti göstermemek için uğraşıyor. AKP iktidarı kadın düşmanlığını adım adım kurumsallaştırdı. Kadın yok aile var diyerek şiddeti, istismarı ailenin içinde hapsetme ve gizleme eğilimini güçlendirmeye çalıştı. Kürtajı katliam ilan ederek kadın vücuduna savaş açtı. Bizler barışa giden yolun taşlarının yan yana döşenmesi için kadınlar olarak hep birlikte mücadele ediyoruz."

"ARKADAŞLARIMIZIN SAATLER İÇERİSİNDE BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hatimoğulları, Demirtaş, Yüksekdağ ve bütün tutuklu HDP'li siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi: