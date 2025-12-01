DEM Parti'den iktidara tepki: "Barzani ziyaretinde yok sayılmaya çalışıldık"

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, hem bütçe sürecine hem de çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, Mesud Barzani’nin Türkiye ziyaretinde partisinin dışlandığını belirterek eleştiriler yöneltti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un pazar günü kaleme aldığı yazıda vurguladığı “dil” tartışmasına da göndermede bulundu.

"TÜRKİYE NEDEN AYNI YERDE PATİNAJ YAPIYOR?"

Konuşmasında yeni dönemin ihtiyaçlarına işaret eden Doğan, bütçenin demokratik bir zeminde daha adil şekilde hazırlanması gerektiğini söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yepyeni bir sürecin içinden geçiyoruz ve bu sürecin temel ihtiyacı adalet, hukuk, demokrasi; bu sürecin yeni bir dile ihtiyacı var, yeni bir yönteme ihtiyacı var, bu dilin uygulamalarda görünür hale gelmesine ihtiyacı var, bu dilin bütçeye yansımasına ihtiyacı var. Aslında bu dil değiştiğinde ve bu yöntem değiştiğinde biz daha adil bir bütçeden de bahsedebileceğiz. Ekonomi ve demokrasi dengesini daha adil bir biçimde kurabilecek bu ülke. Yıllardır bu konuda çeşitli çabalar harcanıyor. Neticede dönüp dolaşıp yeniden konuşma ihtiyacımız olduğunu tespit ediyoruz iktidarından muhalefetine. Tüm bu konularda konsensüse varmış aslında bir Türkiye hala daha neden aynı yerde patinaj yapıyor? Bu soruyu size doğrudan sormak istiyorum."

BARZANİ ZİYARETİ: "YOK SAYILMAYA ÇALIŞILDIK"

Doğan, konuşmasının devamında Mesud Barzani’nin Cizre ziyaretine ilişkin eleştirilerde bulunarak partisinin süreçten dışlandığını ifade etti. Doğan, DEM Parti’nin Şırnak genelinde birinci parti olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Cizre'ye Şırnak Valiliği, Şırnak Kaymakamlığı ve Şırnak Üniversitesi'nin davetiyle Sayın Mesut Barzani geldi. Bu organizasyon 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu adıyla yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Gülşen Orhan Hanımefendi de oradaydılar. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da oradaydı. Biz bu organizasyonda yok sayılmaya çalışıldık Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Biz Cizre'de yüzde 90 oy alıyoruz neredeyse. Tüm engellemelere, baskılara, yok saymalara rağmen yıllardır bu böyle. Şırnak genelinde birinci partiyiz, 3 milletvekilimiz var, belediye eş başkanlarımız var, kentin belediye eş başkanları var.Kentin belediye eş başkanları ve bizler için takdir edersiniz ki Sayın Mesut Barzani'nin Cizre'ye gelmesi tarihsel açıdan da süreç açısından da çok büyük bir önem taşıyor."

MEHMET UÇUM’A GÖNDERME: “AYNI ÖZENİ GÖSTERMELİLER”

Doğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un pazar günü yayımlanan yazısında yer alan “dil” uyarısına da isim vermeden yanıt verdi. Uçum’un, “Dilde yapıcılık, herkesin sorumluluğunda olmakla birlikte en fazla dikkat etmesi gerekenlerin kim olduğu da bellidir” ifadelerine atıfla Doğan şöyle konuştu: