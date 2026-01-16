DEM Parti'den iktidara yasal düzenleme çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Parti Meclisi (PM) imzalı açıklamada iktidara seslendi.

Mevcut süreçteki tıkanmaya dikkat çekilen açıklamada "Barış süreci, soyut beyanlarla ya da dar müzakere başlıklarıyla sınırlanamaz" denirken iktidara yasal düzenleme çağrısı yapıldı:

"Barışın gereği artık sözle değil, somut ve geri dönülmez adımlarla yerine getirilmelidir. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalı; infaz rejiminden ifade özgürlüğüne, siyasal katılımdan yerel demokrasiye kadar çözümün altyapısını oluşturacak düzenlemeler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Barış ertelenerek değil, siyasal cesaret ve tarihsel sorumlulukla kurulur."

"TÜRKİYE'NİN HTŞ REJİMİNE AKTİF DESTEĞİ KABUL EDİLEMEZ"

Suriye’de Halep şehrinde HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Kürt mahallelerine yönelik saldırılarına da dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Selefi-cihatçı çeteler tarafından Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve işlenen insanlık suçları, barışın önünü tıkayan ve birlikte yaşama ihtimalini doğrudan hedef alan sistematik girişimlerdir. Bu saldırılar yalnızca Kürt halkına değil, Suriye’nin ortak geleceğine ve halkların birlikte yaşama iradesine yöneliktir. Türkiye’nin bu süreçte barışı önceleyen, halkların eşitliğini esas alan yapıcı bir rol üstlenmesi tarihsel bir sorumluluğun gereğiyken, HTŞ rejimine aktif destek sunan yaklaşımı kabul edilemez. Suriye’nin çok kimlikli ve çok inançlı toplumsal yapısına, tekçi ve selefi bir zihniyet dayatılamaz."