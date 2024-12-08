DEM Parti'den ilk açıklama: "Esad rejimi büyük acılar bırakarak çöktü"

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çetelerin, başkent Şam'a girmesiyle Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, DEM Parti'den ilk açıklama geldi.

İç savaşın sonlandırılması, tüm kesimlerin uzlaşacağı yeni bir anayasa oluşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bir geçiş yönetimi ile Suriye’deki normalleşmenin önü açılmalıdır" denildi.

DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk imzalı açıklamada şöyle denildi:

"2011’den bu yana Suriye’de devam eden iç savaşın, küresel bloklar arasındaki güç mücadelesinin arenasına dönüşmekle birlikte bölgedeki devletlerin de müdahalesine açık hale gelerek vekalet savaşları biçiminde kanlı ve yıkıcı bir süreç ile devam ettiğine tanıklık ettik.

8 Aralık 2024 itibariyle Suriye’de Esad rejimi etnik, mezhepsel ve dinsel anlamda ayrışmalar ve büyük acılar bırakarak çökmüştür. Artık Suriye’nin tarihten ders çıkararak tüm öz dinamikleriyle yeniden ayağa kalkması ve demokratik değerlere bağlı özgürlükçü bir Suriye’nin kurulması için tüm Suriyeli kesimlerin tam bir uzlaşı içerisinde yeni bir anayasa oluşturarak bölgesel istikrara ve barışa katkı sunmasını içtenlikle temenni ediyoruz.

"SURİYE’DEKİ NORMALLEŞMENİN ÖNÜ AÇILMALIDIR"

Bu saatten sonra yerlerinden edilmiş olan Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi ve ateşkesin süreklileşmesi için uluslararası toplumun yapıcı bir katkı sunması, gerektiğinde BM’nin sorumluluk alması acil bir seçenek olarak dikkate alınmalıdır.

Suriye’de Kürtlerin, Sünni Arapların, Arap Alevilerin, Hristiyanların, Dürzi toplulukların ve diğer tüm azınlıkların meşru temsilcilerinin oluşturacağı bir geçiş yönetimi ile Suriye’deki normalleşmenin önü açılmalıdır. Bu hassas süreçte bölgesel güçlerin dışarıdan müdahalelerinin Suriye’nin demokratik geleceğine darbeler vurabileceği riskine karşı tüm tarafları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz."