DEM Parti'den İmralı açıklaması: "En kısa sürede ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden MYK toplantısı arasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Doğan, Meclis tatile girmeden komisyon kurulması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatif alması gerektiğini vurguladı. Doğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Pek çok siyasi partiyle görüşmeler yapıyoruz. Bayramdan önce de birtakım görüşmeler gerçekleştirdik. Muhalefet partilerinin genel olan beklentilerini şöyle ifade edebiliriz. Bu süğrece aktif bir birçimde katılmak istiyorlar. Aktif bir biçimde katılabilmek için bilgilendirilmek istiyorlar. Görüşmeler yeni dönemde de devam edecek.

İmralı Adası'nda Sayın Abdullah Öcalan'la bayram vesilesiyle yapılan son görüşmede hem Urfa vekilimiz Ömer Öcalan hem diğer yeğeni Ali Öcalan ve Ali Öcalan'ın çocukları ile yaptığı buluşma ve görüşme sonrası Asrın Huku Bürosu'nun yaptığı açıklama bizim de sıkça karşılaştığımız sorulardan biri olduğu için ona da yanıt vermek isteriz.

Şimdi Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 2 ay önce İmralı Adası'na sevk edilen tutsakların isimleri paylaşıldı kamuoyuyla. Zeki Bayhan, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak olarak duyuruldu bu tutsaklar. Uzun yıllardır cezaevinde bulunan, ideolojik ve edebi çalışmalarıyla tanınan, bu tutukluların sevkiyle beraber İmralı Ada Hapishanesi'nde yine Sayın Öcalan'la birlikte tutsak sayısı 7 kişi şu anda.

İmralı Ada Hapishanesi'ndeki tutuklular hem kongre hazırlık süreci ve hem de sonrasındaki çalışmalar için, hem teorik olarak, hem pratik olarak Sayın Öcalan'la birlikte çalışıyorlar. Kamuoyunda sıkça karşılaşıyoruz sekretarya olarak ifade edilen aslında bir çalışma grubundan bahsediyoruz, sekretarya değil. Bir çalışma grubu; ortak, kolektif çalışan, bundan sonrasına dair de çalışmaları sürdürecek olan bir grup.

"İMRALI ADASI'NA GİTMEK ÜZERE HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Bu durumda, İmralı'da bulunan tutuklular: Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım, Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak, Ergin Atabey ve Sayın Öcalan, toplam 7 kişi, tekrar ediyorum.

27 yıl sonra Sayın Öcalan ilk kez çocuklarla buluştu. Asrın Hukuk Bürosu'nun da bu konuda yaptığı açıklamayla duyuruldu zaten çocuklarla buluştuğu. Kendilerine kalem hediye ettiği de duyuruldu.

Şimdi, biz, DEM Parti olarak esasında İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, merkez yürütme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak.

"ÖCALAN FARKLI SİYASİ PARTİLERLE BULUŞMASI KUVVETLİ"

Yine önümüzdeki günlerde Sayın Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel. Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde, işte Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz Sayın Öcalan'ın. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu Sayın Öcalan'ın da isteği. Biz de faydalı olacağını düşünüyoruz pek çok nedenle. Farklı siyasi partilerden liderlerle, önemli şahsiyetlerle bir araya gelmesi, çok değerli. Önümüzdeki süreç açısından da gerekli."