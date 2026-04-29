DEM Parti'den 'İmralı notları' haberlerine ilişkin açıklama: Öcalan'ın görüşleri çarpıtılıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan ile devlet arasındaki görüşmelerde alınan notlar üzerinden yayımlanan haberler hakkında açıklama yaptı.

Öcalan'ın görüşmelerde beyan ettiği ifadelerin yer aldığı haberlerle ilgili yapılan açıklamada, notlara farklı ifadeler eklenerek Öcalan'ın görüşlerinin 'çarpıtıldığı' savunuldu.

Açıklamada, "Bu tür girişimlerin diyalog ve çözüm zeminini zedelediğini belirtmek isteriz" dendi, aile avukatları veya resmî belgelere dayanmayan notlara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce de defaatle ifade ettiğimiz üzere, söz konusu metinlerde herhangi bir orijinal belgeyle bağ kurulmaksızın bazı kişi ve çevrelere yönelik ifadeler eklenerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır.

'DİYALOG VE ÇÖZÜM ZEMİNİNİ ZEDELİYOR'

Bu tür girişimlerin diyalog ve çözüm zeminini zedelediğini belirtmek isteriz.

Bir kez daha açıkça vurguluyoruz:

İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile görüşen aile üyeleri ve avukatları dışında herhangi bir kaynaktan servis edilen; resmi, doğrulanabilir ve güvenilir bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir.

'TARAFLAR HASSAS VE DUYARLI OLMALI'

Kamuoyunun bu tür içeriklere karşı dikkatli olması, sağlıklı bir diyaloğun sürdürülebilirliği ve çözüm sürecinin gerekleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bütün tarafların bu konuda hassas ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."