DEM Parti'den "İmralı'ya gidecek gazeteciler belirlendi" iddialarına açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek gazetecilerin belirlendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sosyal medyada bazı hesaplar, İmralı Adası’na yakın zamanda bir gazeteci heyetinin ziyaret gerçekleştireceğini ve katılacak isimlerin belirlendiğini öne sürdü. Paylaşımlarda, Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere Ruşen Çakır, Hasan Cemal, Eyüp Burç, Cengiz Çandar ve Arzu Yılmaz’ın adaya gideceği iddiasına yer verildi.

Bu iddiaların ardından DEM Parti Sözcüsü Doğan, "İmralı Adası’nda Sayın Öcalan ile görüşecek gazetecilerin isimlerinin belirlendiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.