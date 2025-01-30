DEM Parti'den "İmralı ziyaretleri tamamlandı" diyen AKP'li Çelik'e yanıt

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarıyla devam eden yeni süreç hakkında konuşan Doğan, "Çağrı yapılması bekleniyor. Evet, biz de savaşın bitmesini istiyoruz. Biz bir demokratik mücadele ve müzakere partisiyiz, bunun için emek veriyoruz. Savaş bitsin diye, silah yöntem olarak kullanılmasın, bunun nedenleri ortadan kaldırılsın diyoruz" dedi.

"ÜLKEYİ YÖNETENLER ADIM ATMIYOR"

Doğan, şöyle devam etti:

"Peki biz bu kadar açık çağrı yaparken, sayın Öcalan mesajlarını kamuoyuna DEM Parti İmralı heyeti aracılığıyla ve her fırsatta ifade ederken ne bekleniyor? 50 yılı bir yana koyalım, onlarca yıllık tecrübeyi bir yana koyalım. Ekimden bu yana aylar geçti, sayın Bahçeli çağrılarını sürekli yineliyor. Kamuoyu bize soruyor 'kim neyi bekliyor' diye? İktidar yetkilileri, ülkeyi yönetenler, sayın Cumhurbaşkanı cevap vermeli. Sayın Bahçeli 'Tüm samimiyetimle bu çağrının gelmesini bekliyorum' diyor. Biz tüm samimiyetimiz ve açıklığımızla hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Sayın Öcalan keza aynı şeyleri söylüyor. Ülkeyi yönetenler adım atmıyorlar. Ülkeyi yönetenler sorumluluk almıyorlar. Ülkeyi yönetenler ciddiyetle yaklaşmıyorlar. Ülkeyi yönetenler nasıl ağır bir sorunla karı karşıya olduğumuzun farkında olmalılar."

"SORULAR YANIT BEKLİYOR"

"'Silahlar gömülsün' diyor sayın Cumhurbaşkanı... Evet, gömülsün" diyen Doğan, "Nasıl gömülsün, nereye gömülsün, peki sonra neler yapılacak bir daha yaşanmaması, bir daha olmaması için? Çatışmasızlık nasıl kalıcı hale getirilecek? Tüm bu sorular yanıt bekliyor. Tecrit kaldırılmıyor, sayın Öcalan'ın farklı kesimlerle görüşmesinin yolu ve zemini açılmıyor. Çağrıyı nasıl yapacak, kime yapacak, örgütüyle nasıl iletişime geçecek, bütün bu sorular kamuoyunun merak ettiği sorular. Sorumluluğumuz bu soruları açıklıkla ifade etmek ve bu sorulara yanıt istemek" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ÇELİK'İN SÖZLERİNE YANIT

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "İmralı ziyaretleri tamamlandı" açıklaması sorulan Doğan, "Heyetimize iletilmiş böyle bir bilgi yok. İmralı ziyaretlerinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz zaten tecridin kaldırılması gerekliliği bağlamında onlarca kez ifade ettik" dedi.

Doğan, şunları söyledi: "Tecrit kalkmalı, sayın Öcalan hem DEM Parti İmralı heyeti ile görüşmeli, hem ailesiyle görüşmeli, hem avukatlarıyla görüşmeli, hem toplumun farklı kesimleriyle görüşmeli. Eğer sayın Öcalan barışın muhatabıysa, ki öyle, ağır tecrit koşullarında bunun gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu bilmek gerekir."