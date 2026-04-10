DEM Parti'den isim değişikliği iddialarına yanıt

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İlke TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin kongre sürecine ilişkin bilgi veren Doğan, Merkez Yürütme Kurulu, milletvekili grubu, kadın meclisi ve parti meclisi toplantılarının rutin biçimde sürdüğünü belirtti.

DEM Partili Doğan, partisinin gündeminde isim değişikliği olduğu yönündeki iddiaları reddederek, "Gündem başlıklarımız arasında isim değişikliği yok. Bu doğru olmayan bir haber ne yazık ki. En azından şu anda yaptığımız toplantılar dizisinde böyle bir gündemimiz yok" dedi.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK’E YANIT

Sürece değinen Doğan, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yurt dışında bulunan ya da cezaevindeki siyasetçilerin durumuna dair, "Dönebilmeleri için de yasal adımlar dediğimiz sürecin hızla ilerlemesi ve asıl orada da çok ivedi bir şekilde bir takvimin oluşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in "Yüce Meclis raporunda, silah bırakılmasından sonra adımların atılacağı ifade edildi. Silahların bırakılması, terör örgütü yapısının tamamen feshidir. Meclis, yol haritasını netleştirmiştir" açıklamalarına da yanıt veren Doğan, “Örgüt kendini feshetti. Ömer Bey’in haberi yok galiba. Yeni bir döneme girdik, buna rağmen AK Parti Sözcüsü’nde aynı dilde ısrar görüyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Bunlar güven sarsıyor” dedi.

"SİYASET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN"

Sürece ilişkin kullanılan dile de eleştiriler yönelten Doğan, "Bu süreçte en başından beri dilin değişmesi gerektiğini söyledik. Yapıcı, kucaklayıcı bir dilin önemine işaret ettik. Niye herkes üzerine düşeni yapmıyor? Siyaset kurumu üzerine düşeni yapsın. Güvenlik bürokrasisi yapması gerekeni yapsın. Örgüt yapması gerekeni yapsın. Meclis başkanı yapması gerekeni yapsın. Komisyon yapması gerekeni yapsın. Herkesin rolü, görevi, sorumluluğu, misyonu belli" diye konuştu.