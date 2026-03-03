DEM Parti'den isim değişikliği sinyali

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, partinin adının ve yapısının değişebileceğini söylyerek olması muhtemel 2 ismi açıkladı.

Temelli, İlke TV'den Dilek Odabaş'ın sunduğu "Konuşma Zamanı" programına konuk oldu.

DEM Parti hakkında gündeme gelen değişiklik iddialarına ilişkin konuşan Temelli, henüz parti kurullarının kongre takvimini konuşmadığını ancak bu yıl içinde kongreye gitmenin yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

"BU YIL KONGRE YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Temelli, "Siyasi Partiler Kanunu gereği kongremizi yapmak zorundayız. Bu saklı gizli bir mesele değil" ifadelerini kullandı.

Kongre sürecinin yasal zorunluluk çerçevesinde ilerleyeceğini belirten Temelli, "parti olarak içinde bulunulan siyasal sürecin dikkatle değerlendirileceğini" vurguladı.

"KENDİMİZİ AYNEN TEKRAR EDEMEYİZ"

Temelli, "mevcut konjonktürde yaşanan değişimlerin" dikkate alınacağını söyleyerek "Bütün bu değişiklikler olurken kendimizi aynen tekrar edemeyiz. Elbette gelişmeleri dikkate alacağız, bunu bünyemize katmanın yollarını arayacağız" dedi.

Temelli, partinin geçmişte de benzer 'dönüşümler' yaşadığını hatırlatarak, "İlk defa yapacağımız bir şey değil. Geçmişte de yaptık, yine yapacağız" diye konuştu.

"BİRÇOK ŞEY OLABİLİR"

Partinin isim değişikliği iddialarına da değinen Temelli, bu konuda kesin bir çizgi olmadığını ifade etti. Odabaş'ın "Demokratik Cumhuriyet Partisi adı konuşuluyor" sözü üzerine "Adı değişebilir zaten. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir" diyen Temelli, DEM Parti adının da geçmişteki parti kapatma süreci ve seçim stratejileri nedeniyle ortaya çıktığını hatırlattı.

"SÜRECE EN UYGUN STRATEJİ BELİRLENECEK"

"DEM Parti’nin çok sayıda bileşeni ve temsiliyeti barındıran çok yapılı bir parti olduğunu" vurgulayan Temelli, "kongre sürecinde tüm aktörlerle birlikte değerlendirme yapılacağını" söyledi.

Temelli, "Sürecin bütün dinamiklerini doğru okuyarak, siyasi hayatımızda yeni bir dönem stratejisi belirleyeceğiz. Sürece en uygun programla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.