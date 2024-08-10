DEM Parti'den, istifa eden Budak'a tepki: Gerçek karakteri seçimden sonra ortaya çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Belediye Başkanı seçilen ve dün partisinden istifa ettiğini duyuran Mehmet Ali Budak hakkında açıklama yaptı.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada Budak'ın eş başkanlık sistemine karşı çıkarak "Taşlıçaylı kadınların oylarını alıp kadın iradesini yok saymanın vicdani muhasebesini de Taşlıçay halkımıza emanet ediyoruz" denildi.

Budak'ı aday gösterdiği için Taşlıçay halkından özür dileyen DEM Parti'nin açıklaması şöyle:

"Taşlıçay Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Budak dün gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla partimizden istifa ettiğini açıklamıştır. Söz konusu açıklamada, partimize karşı yersiz itham ve iftiralara yer verilmiştir. İçeriğine ve kullanılan ifadelere baktığımızda açıklamanın kimler tarafından ve hangi niyetlerle yazıldığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Söz konusu şahsın bu açıklamayı yazacak kapasitede olmadığı tüm Taşlıçay halkı tarafından bilinmektedir. Bu vesileyle, Mehmet Ali Budak’ı maşa olarak kullanan odakların ithamlarına karşı kimi hususları belirtmekte fayda görüyoruz.

Partimiz; bayrak, marş, bayram vb. sembol ve değerleri engelleyen veya ortadan kaldıran bir siyaset tarzına sahip değildir. Siyaset ve belediyecilik anlayışımızın öznesini halk oluşturmaktadır. Halkımızın öncelikleri, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bir siyaset mücadelesi yürütme gayretindeyiz. Bayrak ve marş gibi sembollerin siyasette bir koruma aracına dönüşmesine ve kimi kirli odaklara zırh sağlamasına her dönem boyunca karşı çıktık, bundan sonra da karşı çıkacağız. Toplumun belirli kesimlerini bu hassasiyetler üzerinden kendisine kalkan kılmaya çalışan bu yaklaşımları istismarcılık olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye siyasetine kazandırılan eş başkanlık sistemi, 2014 yılından bugüne kadar belediyelerimizde uyguladığımız ve bundan sonra da uygulayacağımız örnek bir modeldir. Taşlıçay da bu model temelinde adaylar gösterdiğimiz bir ilçe olmuştur. Mehmet Ali Budak, eş başkanlık sistemimizi kabul ederek partimizden aday olmak istediğini ifade etmiştir. Fakat eril iktidar hırsı ve arzusu, bu şahsın gerçek kişiliğini ve karakterini seçimlerden sonra ortaya çıkarmıştır. Benmerkezci ve tekçi yönetim anlayışıyla eş başkanlık modelimizi reddetmiştir. Bununla da yetinmeyen bu kişi ve ailesi, Belediye Eş Başkanımız Cemile Duman’ı sinsice planlarla tehdit etme hadsizliğini ve cüretini göstermiştir. Duman’a yapılan tehditleri, partimize yapılmış sayıyor ve yaşananları bu şekilde değerlendirdiğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz. Taşlıçaylı kadınların oylarını alıp kadın iradesini yok saymanın vicdani muhasebesini de Taşlıçay halkımıza emanet ediyoruz.

Taşlıçay halkı 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmiş ve tercihini DEM Parti’den yana kullanmıştır, belediyeyi DEM Parti’nin yönetmesi için irade ortaya koymuştur. Partimizin Taşlıçay’da yarattığı kazanımı kendine mal edenlerin, dayanağı olmayan yanılgılı matematiksel hesaplarla bireysel başarı hikayeleri uyduranların Taşlıçay halkı nezdinde bir kabulü yoktur. Taşlıçay halkı, Mehmet Ali Budak’ı ihanetçi ve korkak olarak hatırlayacaktır. Böylesi bir kişiliğe sahip olan bu şahsın Taşlıçay halkına vereceği tek şey zarar olacaktır. Taşlıçay halkının kendisinden tek beklentisi belediye başkanlığı makamından istifa etmesidir.

DEM Parti olarak kendi payımıza düşenin farkında olduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Eş başkanlık sistemini reddederek kadın özgürlüğünü zihninde ve kalbinde zerre kadar hissetmeyen bu kişiyi partimizden aday gösterdiğimiz için başta Taşlıçay halkı olmak üzere tüm halkımızdan özür diliyoruz. Bundan sonraki süreçte belediye meclisimiz ve il-ilçe örgütlerimizle birlikte Taşlıçay’da mücadelemize devam edeceğiz. Korkuya, baskıya ve tehditlere boyun eğenlere karşı bulunduğumuz her alanda direnmeye devam edeceğiz. Halkımızın kazanımlarını koruyacağımızın ve büyüteceğimizin sözünü bir kez daha yineliyoruz."