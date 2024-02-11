DEM Parti'den 'İzmir' açıklaması: Görüşmeler devam ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İzmir için DEM Parti olarak kent uzlaşısıyla ilgili görüşmelerin devam ettiği belirterek, "Birkaç gün içinde İzmir'le ilgili yerel seçimde yürüteceğimiz stratejimizi paylaşacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İzmir'de yöre dernekleri ile buluşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Hatimoğulları, "Kayyum atanmış yerleri almak için hep birlikte çalışmalıyız. Kayyum bugün faşist otoriter rejimin gelebileceği noktanın en önemli göstergesidir. Kayyum, erken dönemde Türkiye'de elde edilmiş olan seçme ve seçilme hakkının Kürdün elinden almak demektir" ifadelerini kullandı.

'KENT UZLAŞISI' VURGUSU

'Kent uzlaşısı'na vurgu yapan Hatimoğulları, "Kent uzlaşısı, sadece o kentin seçime girme yeterliliği olan siyasi partilerin bir araya gelmesinden bahsetmiyoruz. Bugün demokratik yönetim demek, halkın yönetime katılması demektir" diye konuştu.

İZMİR AÇIKLAMASI

"Türkiye'nin birçok yerinde adaylarımızı açıkladık" diyen Hatimoğulları, İzmir'le ilgili de konuştu.

"İzmir için DEM Parti olarak kent uzlaşısıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bilmenizi isteriz" ifadesini kullanan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Ege'nin incisi İzmir'de, kent uzlaşısıyla çalışmalarımız devam ediyor. Sanıyoruz ki birkaç gün içinde netlik sağlanarak sizlerle İzmir'le ilgili yerel seçimde yürüteceğimiz stratejimizi paylaşacağız."