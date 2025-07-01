DEM Parti'den İzmir'de CHP'ye yönelik operasyona tepki

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona "siyasi hesaplaşma" sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. "İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

"BARIŞ, DEMOKRASİ VE HUKUK ARAYIŞINA CİDDİ BİÇİMDE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"

Operasyona "siyasi hesaplaşma" eleştirisiyle tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in, belediye çalışanlarının ve siyasetçilerin şafak operasyonu ile gözaltına alınmasını kınıyoruz. Yargı eliyle yürütülen bu operasyonlar, Türkiye’nin barış, demokrasi ve hukuk arayışına ciddi biçimde gölge düşürmektedir. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülme gafletinden bir an önce vazgeçilmelidir" dedi.

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in, belediye çalışanlarının ve siyasetçilerin şafak operasyonu ile gözaltına alınmasını kınıyoruz.



Yargı eliyle yürütülen bu operasyonlar, Türkiye’nin barış, demokrasi ve hukuk arayışına ciddi biçimde gölge… — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) July 1, 2025

DEM Parti'nin X hesabından yapılan paylaşımda da DEM Parti'nin benzeri operasyonlara defalarca maruz kalmış bir siyasi parti olduğu anımsatılarak "Bu operasyonların hukuki olmadığını en iyi biz biliyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz: Temiz bir siyaset ve yerel yönetim anlayışını sonuna kadar destekliyoruz, ama bu gerekçeyle muhalefeti bastırmaya ve dizayn etmeye yönelik her türlü yaklaşımın da karşısındayız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye emekçileri ve siyasetçilere yönelik operasyonu kınıyoruz. Daha önce benzeri operasyonlara defalarca maruz kalmış bir siyasi parti olarak, bu operasyonların hukuki olmadığını en iyi biz biliyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz: Temiz bir siyaset ve yerel yönetim anlayışını sonuna kadar destekliyoruz, ama bu gerekçeyle muhalefeti bastırmaya ve dizayn etmeye yönelik her türlü yaklaşımın da karşısındayız. İktidarı, bu tür yargı operasyonlarından ve hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz."