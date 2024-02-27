DEM Parti'den 'İzmit' açıklaması: İddialar yalanlandı
DEM Parti, İzmit’te adaylarını geri çektikleri ve CHP'li adayı destekledikleri iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz" denildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmit Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Gencer Demirkaya'nın adaylıktan geri çekildiği iddiasını yalanladı.
DEM Parti'nin yaptığı açıklamada, "İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz" denildi.
İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz. #DemGelirDevranDöner #RabeDEMhat pic.twitter.com/FqflCJnauu— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 27, 2024
DEM Parti'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığını çektiği, partinin, 31 Mart seçiminde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceği iddia edilmişti. Kararın, kent uzlaşısı kapsamında alındığı kaydedilmişti.