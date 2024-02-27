DEM Parti'den 'İzmit' açıklaması: İddialar yalanlandı

DEM Parti, İzmit’te adaylarını geri çektikleri ve CHP'li adayı destekledikleri iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz" denildi.

Siyaset 27.02.2024 15:36 Giriş: 27.02.2024 15:36

Güncelleme: 27.02.2024 15:41 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA