DEM Parti'den, kadın protestoculara uygulanan polis şiddeti ve tacize tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, ülke geneline yayılan protestolarda şiddet, kötü muamele ve işkenceyle gözaltına alınan ve gözaltı sırasında tacize uğrayan kadınlara destek mesajı yayımladı.

DEM Parti Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kadın protestocuların maruz kaldığı kötü muamele ve tacize tepki gösterildi.

"ERKEK EGEMEN İKTİDARIN İKİ YÜZLÜ POLİTİKALARI"

Açıklamada, "Protesto eylemleri sırasında kadınlara, özellikle genç kadınlara uygulanan polis şiddeti tam da erkek egemen, tekçi, cinsiyetçi, ırkçı, homofobik iktidarın iki yüzlü politikalarını göstermektedir" dendi.

Genç kadınların bedenin hedef alınmasının 'düşman hukuku uygulamaları' olduğu belirtilirken gözaltındaki kadınların serbest bırakılmaları istendi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İrade gaspına karşı günlerdir sokaklarda en demokratik hakkını kullanan genç kadınlar, kolluk güçlerinin hedefi olmuştur. Gözaltına alınan genç kadınlar, gözaltı esnası ve sonrasında taciz, şiddet ve çıplak aramaya maruz kalmıştır. Protesto eylemleri sırasında kadınlara, özellikle genç kadınlara uygulanan polis şiddeti tam da erkek egemen, tekçi, cinsiyetçi, ırkçı, homofobik iktidarın iki yüzlü politikalarını göstermektedir.

'EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ SİNDİREMEYECEKSİNİZ'

Baskı, şiddet ve gözaltılarla gençlerin, genç kadınların demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini sindiremeyeceksiniz. Genç kadınları hedef alarak uygulanan şiddet kadın bedeninin hedef alınması, kadına yönelik düşman hukukunun göstergesidir. Gözaltındaki kadınlar derhal serbest bırakılmalı, bu suçu işleyen kolluk güçleri ve kolluğa bu talimatı verenler hakkında yasal işlem başlatılmalıdır."