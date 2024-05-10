DEM Parti'den kamuda mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi

DEM Parti, kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde, "Zaman kaybetmeksizin kamuda atama ve usul esaslarının yeniden belirlenmesi, kayırmacılığı çağrıştıran bütün uygulamalardan vazgeçilmesi gerekmektedir" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), kamuda işe alımlarda mülakat uygulamasının kaldırılması için kanun teklifi verdi.

Partinin grup başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde "Hali hazırda ataması yapılmayan yüz binlerce kişinin olduğunu, geçtiğimiz yıllarda yazılı sınavda yüksek puan alan hatta KPSS derecesi yapan kimi yurttaşların mülakatta düşük puan verilerek elendiği düşünüldüğünde, mülakat sisteminin büyük mağduriyetlere yol açtığı anlaşılacaktır" denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen sene yapılan seçimlerden önce mülakatı kaldırma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını hatırlatan DEM Parti, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatları savunan ifadelerini de hatırlattı.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple zaman kaybetmeksizin kamuda atama ve usul esaslarının yeniden belirlenmesi, kayırmacılığı çağrıştıran bütün uygulamalardan vazgeçilmesi, kamu görevlisi olma koşullarını taşıyan herkesin cinsiyet, inanç, etnik kimlik ya da siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın kadrolu olarak istihdam edilmesi gerekmektedir."