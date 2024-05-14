DEM Parti'den 'kamuda tasarruf' yorumu: Göz boyama paketi!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ekonomi yönetiminin açıkladığı 'kamuda tasarruf' paketi hakkında, "Adına tasarruf paketi diyorlar ama içini incelediğimiz zaman bir göz boyama paketi olduğu açık bir şekilde ortaya çıktı" değerlendirmesini yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarın Kürt Dil Bayramı olduğunu belirten Bakırhan, "Bütün Kürt halkının Kürt Dil Bayramı'nı kutluyorum. Kürt dili ve kültürü önünde hâlâ ciddi engeller devam ediyor. 21. yüzyılda olmamıza rağmen Kürtçe sinamalar, tiyatrolar, konseler yasaklanıyor. Bu utanç maalesef yüzyıldır devam ediyor. Bu ülkede inkar ve asimilasyon var diyenler, demokrasi talepe edenler, sizin de bildiğiniz gibi ya katlediliyor ya sürgüne yollanıyorlar ya da yargılanıyorlar. Türkiye'nin en önemli meselelelerinden biri olan Kürt meselesi de yıllarca yok sayıldı. Milyonlarca Kürdün varlığı inkar edildi. Kürdün Kürt olmadığını ispatlamak için saçma sapan teoriler üretildi" ifadelerini kullandı.

KOBANİ DAVASI MESAJI

Kobani Davası ile ilgili mesaj veren Bakırhan, "2 gün sonra bir tweet atıldığı için arkadaşlarımız, önceki dönem eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve onlarca HDP'li arkadaşlarımız yargılanıyor. Bu davayı açan hakim ve savcıların çetelerle, mafyalarla, suç örgütleriyle nasıl bir ilişki ağı içinde olduklarını hep birlikte gördük" diye konuştu.

Bakırhan, şöyle devam etti: "Bu dava sadece bir hukuk, yargı davası değil; aynı zamanda siyasetçilerin de karıştığı, bu davanın hakimi, savcısı ve polisi oldukları bir davayla karşı karşıyayız. Önünüzde bir şans var. Kobani kumpas davası başta olmak üzere demokratik siyaset hakkını ihlal eden siyasi davalara son verin diyoruz. 'Yeni anayasa yapalım, darbecilerin izini silelim' diyenlerin ilk yapması gereken şey, Kobani kumpas davasına son vermektir."

"VEKİLLERİMİZE YÖNELİK SALDIRI BAŞLADI"

"Halkın mesajını almayan kirli ve karanlık odaklar yine rahat durmuyorlar" diyen Bakırhan, "Belediye eş başkanlarımıza yönelik kirli kampanyaları, algı operasyonları tutmadı; şimdi de milletvekillerimize yönelik saldırılara başladılar. Belediye eş başkanlarımız, milletvekillerimiz öyle kolay lokma değiller. Bizler hakikat mücadelesinin, büyük bir mücadelenin neferiyiz. Öyle tehditlere pabuç bırakacak kimseyi göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

'KAMUDA TASARRUF' PAKETİ

Kamuda tasarruf paketi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Dün büyük bir şatafatla tasarruf paketi açıkladılar. Merak ettik, bu tasarruf paketi içinde bulunduğumuz ekonomik krizden, bu yoksulluktan Türkiye halklarını ve emekçilerini çıkaracak mı diye... Adına tasarruf paketi diyorlar ama içini incelediğimiz zaman bir göz boyama paketi olduğu açık bir şekilde ortaya çıktı" dedi.

"Söylemiş olduklarının tamamını yapsalar bile 100 milyar lira tasarruf sağlayacaklarmış" diyen Bakırhan, şunları kaydetti:

"2024'te beklenen bütçe açığı 2 trilyon 600 milyar, tasarruf paketi 100 milyardı. 2024 bütçesinde sermayeye 2 trilyon 200 milyon lira vergi kıyağı geçmişler, tasarruf paketinin iki katı. 2024 bütçesinde şirketlere 162 milyar garanti ödemesi yapacakları, tasarruf paketinin neredeyse iki katı. Örtülü ödeneğe sadece 3 ayda 2 milyar 500 milyon lira ayırmışlar. Bu ödemeler varken değil tasarruf paketi 40 tas suyla yıkasanız bu ekonomi düzelmez. İşçinin, emekçinin sofrasından tasarruf edeceğinize; tanktan, toptan, mermiden tasarruf edin."