DEM Parti'den kaşı yarılan Koçyiğit'e ilişkin açıklama: "AKP'li vekiller vandallıkta sınır tanımıyor"

DEM Parti, Meclis'teki olağanüstü Can Atalay oturumunda yaşanan kavgada kaşı yarılan Gülistan Kılıç Koçyiğit'e ilişkin açıklama yaptı.

TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Meclis Genel Kurul'unda TİP Milletvekili Ahmet Şık konuşurken AKP'li vekiller kürsüde Şık'a saldırdı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in çıkan arbedede her iki kaşının üzerinde ikişer santimetrelik yarılma gerçekleşti.

DEM Parti, Koçyiğit'in yaralanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hukuk tanımayan, AYM kararlarını uygulamayan ve Meclis’i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor. Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillere saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz. Hiçbir saldırı bizi halk için siyaset yapmaktan ve hakikatleri savunmaktan alıkoymayacak!"