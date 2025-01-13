DEM Parti'den kayyum açıklaması: "Barış ihtimalini sabote etmeye yönelik atılmış bir adımdır"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Nuriye Arslan, Hoşyar Sarıyıldız ile meclis üyelerinin tutuklanmasına ve yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Belediye Başkan Vekili olarak kayyum atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"AKP iktidarı, toplum desteğini kaybettikçe halk iradesiyle inatlaşıyor, halkın tercihlerine savaş açıyor" denilen açıklamada, "Kayyım ısrarı, aynı zamanda bugün ortaya çıkan çözüm ve barış ihtimalini sabote etmeye yönelik atılmış bir adımdır. Partimizin her sözünün altında “tehdit” ve “oyunbozanlık” arayanlar, halk iradesine bu kadar açık şekilde yapılan saldırılara alkış tutarak ikiyüzlülüklerini göstermektedir. Sürece yönelik en büyük tehdit ve provokasyon girişimi, halk iradesine karşı sergilenen bu saldırgan tutumdur" ifadeleri kaydedildi.

DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyelerimiz Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan, iktidarın talimatları doğrultusunda bugün sabaha karşı tutuklandı. Akdeniz Belediyemize kayyım atandı. Arkadaşlarımızın 10 Ocak’ta gözaltına alınmaları da bugün tutuklanmaları da kayyım darbesine kılıf uydurma çabasından başka bir şey değildir.

"AKP İKTİDARI, HALKIN TERCİHLERİNE SAVAŞ AÇIYOR"

AKP iktidarı, toplum desteğini kaybettikçe halk iradesiyle inatlaşıyor, halkın tercihlerine savaş açıyor. İktidar, bu kayyım atamalarıyla sadece partimizin halkçı belediyecilik anlayışını hedef almıyor, halkı da cezalandırıyor. 2016 yılından bu yana yaptığı kayyım darbeleriyle iktidar, 100’ün üzerinde belediyeye kayyım atadı, milyonlarca yurttaşın iradesini hiçe saydı, sandığı ise anlamsız hale getirdi. Hala onlarca belediye eş başkanımız rehin tutuluyor. Gelinen aşamada bu kayyım atamaları, sadece partimizin ve seçmenimizin sorunu olmaktan çıkmış; artık 85 milyon insanın demokratik tercihlerini tehdit eder hale gelmiştir. Arkadaşlarımızın tutuklanmasının tek sebebi temsil ettikleri halk iradesidir, seçilmiş olmalarıdır. Arkadaşlarımız “terörist” oldukları için gece yarısı evlerinden alınıp tutuklanmıyor, aksine halk iradesini temsil ettikleri için, seçildikleri için suçlanıyorlar.

"DOĞRUDAN BİR DARBE OLDUĞU HERKES TARAFINDAN BİLİNMEKTEDİR"

Haklarında hiçbir soruşturma ve kovuşturma olmayan belediye eş başkanlarımızın tutuklanması ve yerlerine kayyım atanması, iktidarın halk iradesine karşı olan tutumunu bir kez daha deşifre etmiştir. İktidar hangi kılıfı uydurursa uydursun, Saray güdümlü hangi yargı kararını aldırırsa aldırsın, halkımız ve kamuoyu olup bitenin farkındadır. Bunun halk iradesine doğrudan bir darbe olduğu herkes tarafından bilinmektedir. O yüzden 31 Mart seçimlerinde AKP kaybetti ve kayyım darbesine devam ettikçe de daha büyük kaybedecek. Oysa iktidar, seçimlerden bu yana Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Mersin Akdeniz, Van Bahçesaray, Dersim Ovacık, Urfa Halfeti belediyelerimiz ile Esenyurt’a kayyım atayarak bu sonuçlardan hiç ders çıkarmadığını gösteriyor. Ancak bilinmelidir ki dünyada toplumla ve onun iradesiyle inatlaşan, halkın tercihlerine savaş açan hiç kimse iflah olmamıştır, olmayacaktır da.

"SÜRECE YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİT VE PROVOKASYON GİRİŞİMİ"

Kayyım ısrarı, aynı zamanda bugün ortaya çıkan çözüm ve barış ihtimalini sabote etmeye yönelik atılmış bir adımdır. Partimizin her sözünün altında “tehdit” ve “oyunbozanlık” arayanlar, halk iradesine bu kadar açık şekilde yapılan saldırılara alkış tutarak ikiyüzlülüklerini göstermektedir. Sürece yönelik en büyük tehdit ve provokasyon girişimi, halk iradesine karşı sergilenen bu saldırgan tutumdur.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Asla kabullenmeyeceğiz ve halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Kayyım darbesine karşı dün nasıl direndiysek, bugün de aynı şekilde direneceğiz. Halkımızda umut yaratan sürecin başarıya ulaşması için de her türlü provokasyona rağmen toplumun barış isteyen kesimleriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyete rağmen mutlaka başaracağız."