DEM Parti'den kayyum açıklaması: Mücadele çağrısı yapıldı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kayyum gündemiyle açıklama yaptı. Koçyiğit, yeni çözüm sürecine ilişkin, "İktidar çözümden değil, çözümsüzlükten beslendiğini bugün kayyum uygulamasıyla bir kez daha göstermiştir" dedi.

Koçyiğit konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede çok uzun süre Kürtlere sistematik olarak politika uygulandı. Bugün de bu kayyum rejimi adı konulmamış OHAL uygulamasıdır. Ama bugün yeni bir yol ayrımında olduğunu da görüyoruz. Bölgede olanın bölgeyle sınırlı olmadığının altını çizelim.

Bu meseleye demokrasi, özgürlükler penceresinden bakmak gerektiğinin altını çiziyorum. Bizim belediyelerimiz halkı esas alan belediyecilik çalışmaları nedeniyle hedeftir. 31 Mart seçimlerinde bütün o yolsuzluk muslukları kesildiği için, rant hortumları tıkandığı için bugün yeniden halkın belediyesine çökmek için kayyum koydular.

Biz bütün bu kumpaslara, gasplara, darbelere direnen yegane müdadele odağıyız. Ama biz her türlü irade gaspına söz söylediğimiz bügün hali hazırda AKP istediği düzeni kuramıyor. O nedenle yeniden saldırı dalgası başlattılar.

"HUKUKSUZLUKLA EŞİTLENİYORUZ"

Biz 2016'da kayyum atandığında şunu söyledik, bugün Kürt illerinin iradesine el konuyorsa yarın İzmir'e Mersin'e el konur dedik. Keşke yanılsaydık, ama ne yazık ki ülkenin en doğusundan en batısına hukuksuzlukla eşitleniyoruz.

Ülkenin en büyük ilçesini bir Kürt'ün yönetmesindne rahatsız olduklarını çok iyi biliyoruz. Kendi iktidar yürüyüşleri için ülkeyi kayyum ülkesine çevirdiler.

Egemenlik kayıtsız şartın kayyumundur diye yazsın AKP, bütün duvarlara. Çünkü halkın iradesine saygı duymayan irade ülkeyi karanlığa çeviriyor.

DEM Parti olarak dün nasıl direndiysek bugün de direniyoruz. Bugün de direneceğiz. Bugün hep beraber direnme günüdür. Bütün siyasi partilerle beraber, demokratik kitle örgütleriyle, kadın örgütleriyle beraber; haktan yana söz kuran ehrkesin yan yana gelmesi gerekiyor. Bugün bu zulme direnmezsek ülkede demokrasi adına hiçbir şey kalmayacak."

YENİ 'ÇÖZÜM SÜRECİ' TARTIŞMALARI

Koçyiğit, yeni çözüm sürecine ilişkin, "İktidar çözümden değil, çözümsüzlükten beslendiğini bugün kayyum uygulamasıyla bir kez daha göstermiştir" dedi.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Koçyiğit, devamında şunları kaydetti:

"Hiçbir komisyon çalışmalarına katılmayacağız. Partliler olarak sokaklarda olacağız. Aydınlara, yazarlara, sanatçılara, siyasi partilere çağrı yapmak istiyoruz. Gelin bugün yan yana duralım. Ülkenin büyük bir karanlığa gitmesine seyirci kalmayalım.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Yeni bir Anayasa'ya ihtiyacımız olduğunu hep söyledik, ama önce mevcut Anayasa'ya uyulsun. Bizim gördüğümüz hükümetin barışı sabote ettiği, hukuksuz uygulamalarla bunu sağlamlaştırmaya çalıştırdığıdır."

"BARIŞ İSTİYORSANIZ BUNLARI YAPAMAZSINIZ"

Koçyiğit, Bahçeli'nin uzattığı elin ardından başlayan tartışmalara ilişkin, "Barış istiyorsanız bunları yapamazsınız. Hem barış hem rota çizmek olmaz. Bütün bunlar barışa, çözüme aykırıdır. Biz hala aynı yerdeyiz.Yükselen bir umut vardı bugün o umudu yok etmeye çalışıyorlar" dedi.