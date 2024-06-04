DEM Parti'den 'kayyum' tepkisi: Kayyum kararı Kızılcahamam'da alındı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Kayyum kararı Kızılcahamam'da alındı. 3 gün toplandılar, tartıştılar, çıka çıka kayyum darbesi çıktı. Bunların değişim, normalleşme dediği işte bu karardır" dedi. Bakırhan, "Bedeli ne olursa olsun biz Hakkari'de kayyum anlayışına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren Bakırhan, "Dün yine Türkiye'nin değişmeyen gerçeği olan bir darbeyle güne uyandık. Hakkari Belediyemiz alçakça gasbedildi" dedi.

"31 Mart seçimlerinde çok yoğun bir mücadele verildi Hakkari'de" diyen Bakırhan, "Sistem tüm gücüyle Hakkari'ye yükleniyordu, orasını zaten bir garnizon yapmışlar. Geçmişte de en hukuk dışı işlerin yürütüldüğü, yönetildiği bir kentti. Neredeyse Soylu'nun düzenli ziyaret ettiği, birçok kirli işin yapıldığı merkezlerden biri haline gelmişti" ifadelerini kullandı.

"HAKKARİ'DE JİTEM İTTİFAKIYLA YARIŞTIK"

Bakırhan, şöyle devam etti: "Biz Hakkari'de siyasi partilerle yarışmadık; korucularla, beşli çeteyle, kirli sermayeyle, itirafçılarla, devletin bütün kurumlarıyla, bürokrasisiyle, AKP-MHP ittifakıyla, JİTEM ittifakıyla yarıştık. Hakkari'nin emekçileri, yoksulları, kadınlar, gençleri bir irade beyanında bulundular. Bütün baskılara rağmen mücadelelerini ortaya koyarak Mehmet Sıddık Akış ile Viyan Tekçe yoldaşlarımızı seçtiler."

"TÜRKİYE'DE İKİLİ BİR HUKUK UYGULANIYOR"

"Artık yeter, bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu düşman hukukuna yeter diyoruz" ifadesini kullanan Bakırhan, şunları kaydetti: "Hakkari seçecek, kayyum atayacaksınız; başka yerlerde başka bir hukuk uygulayacaksınız! Buna da demokrasi diyeceksiniz! Dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar bile Türkiye'de ikili bir hukukun uygulandığını, Kürde başka bir hukuk uygulandığının farkındadır. Bedeli ne olursa olsun biz Hakkari'de kayyum anlayışına asla izin vermeyeceğiz."

"SAVCI GRİ LİSTEDE ARANAN BİR FETÖ'CÜ"

"10 yıl önce açılmış, dosyayı açan savcı gri listede" bilgisini paylaşan Bakırhan, "En üst düzey FETÖ yöneticilerinin arandığı gri listede aranan bir savcıdır. FETÖ diyeceksiniz, hain darbe girişimi diyeceksiniz ama gri listede aranan bir FETÖ'cü savcının hazırlamış iddianameyle kesinleşmeyen bir dosyayı gerekçe göstererek belediyemize kayyum atayacaksınız! Hangi cüretle mahkeme kararı olmadan, soruşturma bile değilken kendinizi mahkeme yerine koyup bu kararı veriyorsunuz sorusunu bir kez daha sormak durumundayız" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'YA TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösteren Bakırhan, "İçişleri Bakanı'nı da uyarıyorum; Bugün MHP'nin, Ergenekon'un kayığına binerek gideceğiniz yer Soylu gibi tarihe suç işleri bakanı olarak geçmenizi sağlayacaktır. Bir karar veriniz. Ya suç işleri bakanı olarak anılacaksınız Soylu gibi, ya da işinizi hukuka göre yapacaksınız" diye konuştu.

"KIZILCAHAMAM'DAN ÇIKA ÇIKA KAYYUM DARBESİ ÇIKTI"

AKP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği toplantıya işaret eden Bakırhan, "Kayyum kararı Kızılcahamam'da alındı. Kızılcahamam'da 3 günlük kampı toplarken ne demişti AKP Genel Merkezi... Yeni anayasayı tartışacaklarmış, normalleşmeyi tartışacaklarmış... 3 gün toplandılar, tartıştılar, çıka çıka kayyum darbesi çıktı. Bunların değişim, normalleşme dediği işte bu karardır" ifadelerini kullandı.

"NORMALLEŞME KÜRTLERİ KAPSAMIYOR"

Siyasetteki normalleşme tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "AKP-MHP'nin normalleşme dedikleri buraya kadarmış! Normalleşme dedikleri Kürt düşmanlığında zirve yapmaktır. Normalleşme iddiaları kayyum zihniyetinin altında ezilmiştir, normalleşmenin Kürtleri kapsamadığı, ezilenleri ve emekçileri kapsamadığı Hakkari kararıyla birlikte açığa çıkmıştır. Yeni normalleşme Hakkari'dir, iktidar kararını vermiştir. Normalleşme ırkçı MHP'yi pusula yaparak çetelerle kol kola suç işlemek olduğunu bu karar ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.