DEM Parti'den kayyuma karşı 'bütçe' kararı
Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atandı. DEM Parti kayyuma tepki göstermek için Meclis'teki plan bütçe komisyonu ve genel kurul dahil hiçbir çalışmaya katılmama kararı aldı.
DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.
DEM Parti, kayyum atamaları sonrası yarın grup toplantısını kayyum atanan Mardin'de yapmaya karar verdi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Batman ve Mardin'e gelelecek.
MECLİS ÇALIŞMALARINA KATILMAYACAK
Öte yandan DEM Parti kayyumu Meclis'te de protesto edecek.
DEM Parti Meclis'teki plan bütçe komisyonu ve genel kurul dahil hiçbir çalışmaya katılmayacak.
NE OLMUŞTU?
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.