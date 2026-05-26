DEM Parti'den Kılıçdaroğlu kararı
CHP'nin seçilen Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ilk ziyaret eden parti olan DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı.
DEM Parti mutlak kararını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı. Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı dörde yükselecek.
DEM Parti, butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel'e desteğini açıklmıştı. Özgür Özel'e TBMM'deki makam odasındaki ilk ziyareti de DEM Parti yapmıştı.
DEM Parti bayramlaşma programını şöyle açıkladı:
09:25-09:40 MHP
10.15-10.30 Gelecek Partisi
11:00-11:15 DYP
12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi
12.30-12-45 AKP
13.30-13.45 Saadet Partisi
14:00-14:15 Anavatan Partisi
15.30-15.45 DEVA Partisi
DÖRT PARTİ OLDU
İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de bu kararı almıştı. Böylece, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı dört oldu.