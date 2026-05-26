DEM Parti'den Kılıçdaroğlu kararı

CHP'nin seçilen Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ilk ziyaret eden parti olan DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı.

Güncel
  • Giriş: 26.05.2026 13:15
  • Güncelleme: 26.05.2026 13:26
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti mutlak kararını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı. Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı dörde yükselecek.

DEM Parti, butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel'e desteğini açıklmıştı. Özgür Özel'e TBMM'deki makam odasındaki ilk ziyareti de DEM Parti yapmıştı.

DEM Parti bayramlaşma programını şöyle açıkladı:

09:25-09:40 MHP

10.15-10.30 Gelecek Partisi

11:00-11:15 DYP

12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi

12.30-12-45 AKP

13.30-13.45 Saadet Partisi

14:00-14:15 Anavatan Partisi

15.30-15.45 DEVA Partisi

DÖRT PARTİ OLDU

İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de bu kararı almıştı. Böylece, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı dört oldu.

