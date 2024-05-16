DEM Parti'den 'Kobani Davası' açıklaması: "Bu kararı verenleri lanetliyor, kararlarını tanımıyoruz"

DEM Parti, Kobani Davası kararlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan "Bu kararı verenleri lanetliyor, kararlarını tanımadığımızı belirtiyor" dedi. SOL Parti Sözcüsü Başar, "İçeride bir tane bile siyasi tutsak kalmayana dek mücadeleyi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yükseldağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında mahkeme heyeti 130 sayfalık kararı açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Kobani Davası ardından açıklama yaptı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Eş Başkan Bakırhan'ın konuşmasında satır başları şöyleydi:

"Biz bu cezaları tanımıyoruz, biz bu kararı tanımıyoruz. Kobanê kumpas davasında yargılananlar Kürtlerin, kadınların, gençlerin gönlünde beraat etmişlerdir, özgürlerdir. İstiklal Mahkemelerinin ruhu, darbe yargılamalarının ruhu hortlamıştır. 21. yüzyılda normalleşme, yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte, HDP, Kürt siyaseti, devrimciler, demokratlar siyaset sahnesinden silinmeye çalışılmıştır.

"KARARLARINI TANIMIYORUZ"

31 Mart'ta Kürtler, emekçiler aslında bu adaletsiz sisteme, iktidarın etkisi altındaki bu yargı kararlarına büyük bir cevap verdi. Bu cevabı almayanlar bugün Türkiye'nin geleceğin büyük bir kötülük yapmışlardır. Çok iyi bilsinler biz Kürtler, emekçiler, yoksullar her zaman olduğu gibi omuz omuza, dayanışarak bu kararları boşa çıkaracağız. Arkadaşlarımız bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahttinlerle, Figenlerle birlikte mücadele edeceğiz. Bu kararı verenleri lanetliyor, kararlarını tanımadığımızı belirtiyor, dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz."

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün Sincan Adliyesi'nde bir hukuk katliamına tanıklık ettik. Arkadaşlarımız yüzlerce yılla cezalandırılmıştır. Bu bir yol ayrımıdır. İddianame nasıl saraydan yapıldıysa bu karar da aynı odaklardan gelmiştir. Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Şu an bir hukuki darbe, bir siyasi darbe daha gerçekleşmiştir. Yargılanan arkadaşlarımız bütün dünyanın vicdanında beraat etmiştir" dedi.

SOL PARTİ SÖZCÜSÜ BAŞER: "TEK ADAM REJİMİ BASKISI TESLİM ALAMAYACAK"

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başar, "Bu resimde simdirme var. Peki sevgili dostlar bu ülkede çizilen resimler arasında başka ne var? Sömürü var, baskı var, tek adam rejimini zulmü var. Bu ülkede barış içinde yaşamak isteyen bizler varız. Ve bizler barış ve kardeşlik isteyenler olduğumuz sürece bu ülkeyi tek adam rejiminin baskısı teslim alamayacak. İçeride bir tane bile siyasi tutsak kalmayana dek mücadeleyi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kobani Davası gündemiyle olağanüstü toplanacak.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada "Merkez Yürütme Kurulumuz (MYK) ve partimizin Bileşen Eş Başkanları, Kobanî Kumpas Davası kararı sonrası bu akşam (16 Mayıs Perşembe) saat 18.00’de Genel Merkezimizde (Büklüm) olağanüstü toplanacaktır" ifadeleri kullanıldı.