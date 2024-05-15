DEM Parti'den Kobani Davası açıklaması: Türkiye normalleşecekse yarın bir fırsattır

DEM Parti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu, 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı ve yarın karar çıkması beklenen Kobani Davası hakkında basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, sanıklar hakkında beraat kararı çıkması gerektiği belirtilirken "Gerçekten Türkiye normalleşecekse yarın bir fırsattır. Kobanî Kumpas Davası yarın çökmelidir, tutuklu arkadaşlarımızın tamamı serbest bırakılmalıdır" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüleri Sevda Çelik Özbingöl ve Öztürk Türkdoğan ile dava avukatları, karar aşamasına gelen Kobani Davasına ilişkin partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada, 18'i tutuklu 108 sanık hakkında suçlamaların mesnetsiz olduğu ve bütün sanıkların beraat etmesi gerektiği belirtildi.

"MUTLAKA BERAATLE BİTMELİDİR"

Açıklamada davanın içeriğine ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Yeni tip şemalar oluşturulmuş. Aslında hem HDP kapatma davasında görüyoruz hem de bu davada görüyoruz ki her şey o andıç belgesinde hazırlandığı gibi ilerliyor. Bakın şu anda siyasi iktidar sözcüleri de emniyet içerisindeki gruplaşmalardan bahsediyor. Günaydın, yeni mi uyandınız? Bu gruplaşmalar elbette sizlerin bilgisi dahilindeydi. Uzun zamandır zaten partimize ve arkadaşlarımıza kumpas gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla bunun artık önüne geçilmesi gerekiyor. Devlet içerisinde gerçek manada bir temizlik yapılması gerekiyor. Siyasi iradenin buna uygun adım atması gerekiyor. Yarın bir fırsattır; arkadaşlarımız yarın mutlaka ama mutlaka tahliye edilmelidir, bu kumpas davası yarın mutlaka beraatla bitirilmelidir."

108 sanığın 72'sinin Türkiye'de yaşamadığına dikkat çekilirken iddianamenin Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı olduğu savunuldu:

"Sipariş usulü her şey. Savcılık kumpası kurmuş, iddianameyi hazırlamış, davayı açmış, mahkeme incelemeden kabul etmiş. Sonra mahkeme ne yapmış? CMK’ya açık aykırı olacak şekilde sanık aleyhine delil toplamaya başlamış. Yeni CMK’da bu yasaktır. Sanık aleyhine mahkeme kendisi resen delil toplayamaz. Cumhuriyet Savcısı ne koymuşsa onunla yetinmek zorundadır. Bu kurallara da uyulmadı. İddianamenin kabul kararına itirazımız reddedildi. Resen delil toplama yasağına aykırı işlemlerin dosyadan çıkarılması itirazlarımız reddedildi."

"YARIN BİR FIRSATTIR"

Siyasette seçimlerin ardından başlayan 'normalleşme' tartışmalarından da bahsedilirken "Gerçekten Türkiye normalleşecekse, gerçekten sorunlarımızı siyasetle çözeceksek, diyalog ve müzakere yolunu açacaksak, konuşarak sorunlarımızı çözeceksek işte yarın bir fırsattır; Kobanî Kumpas Davası yarın çökmelidir, tutuklu arkadaşlarımızın tamamı serbest bırakılmalıdır" denildi.

Açıklamanın sonunda, yarın saat 10.00'da Sincan Cezaevi'nde görülecek dava için dayanışma çağrısı yapıldı.