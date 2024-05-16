DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına ilk tepki
DEM Parti, Eski HDP eş genel başkanlarının da yargılandığı Kobani Davası’nda açıklanan kararlara tepki göstererek "Arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) , Kobani Davası'nda açıklanan kararlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yükseldağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında mahkeme heyeti 130 sayfalık kararı açıklıyor.
Karar açıklanırken DEM Parti resmi sosyal medya hesabından tepki göstererek "Rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz" ifadelerini kullandı.
DEM Parti'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
"Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak!"
Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak! #KobaniOnurumuzdur pic.twitter.com/lBkF9vfNJU— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 16, 2024