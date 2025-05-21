DEM Parti'den komisyon için öneri: "Kanunla kurulsun, süreç Anadolu’da anlatılsın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm siyasi partilerin temsilci vereceği 100 kişilik "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulmasını önerdi. Bu öneriye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) diğer siyasi partiler de sıcak bakıyor.

Habertürk’e konuşan DEM Parti kaynakları söz konusu komisyonun mutlaka bir kanunla kurulması gerektiğini de facto (fiili) bir durum yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca komisyonun TBMM tatile girmeden önce kurulması ve yaklaşık 2 buçuk aylık yaz tatili döneminde Anadolu’nun farklı kentlerine giderek süreci anlatması gerektiği görüşünü bildirdi.

"NUMAN KURTULMUŞ İNİSİYATİF ALMALI"

Silah bırakma sürecinin devam ettiğini ve artık silaha tekrar dönülemeyeceğinin altını çizen DEM Parti kaynakları, bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un da bir an önce inisiyatif olarak komisyonun kuruması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan süreç devam ederken DEM Parti’de de peş peşe toplantılar gerçekleştiriliyor. Yarın Parti Meclisi ve MYK toplantıları gerçekleştirilecek, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu, PKK’den gelen silah bırakma açıklaması ve İmralı’da yapılan son görüşme başta olmak üzere sürece ilişkin güncel kritik başlıklar ile bundan sonraki yol haritasını ele alınacak.